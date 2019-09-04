Erdoğan'dan Sivas'a YHT müjdesi! Tarih verdi

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

''Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazim ile yadediyorum. Bizler vatanını bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçmiş inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensuplarıyız.

Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri Milli Mücadele yıllarıdır. 4 Eylül tarihi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Sivas, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilk merkezidir. Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.

Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla Milli Mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırdık yine kıracağız. Kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır.

Amerikalı subay manda fikrine destek olmak için Sivas'ta kulis yapar sonunda ya istiklal ya ölüm kararı alınarak manda fikri tarihe gömülür. Buna rağmen Amerikalı general Türklerin işgaller karşısında paramparça olduğunda bir araya gelmelerinin mümkün olmadığında ısrar eder. Israrlı tutumu Mustafa Kemal'i öyle sinirlendirmiştir ki elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Taneleri ipe dizen Mustafa Kemal tespih dağıldı ama bir araya getirecek olan sizler değilsiniz bu millettir diyerek konuyu kapatır. O imame koptuğu zaman tespih dağılır. İmameleri kopartmayacağız. Tespihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun iri olsun diri olsun kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun. Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı. Ama bazı zihinlerde bu özlem hep devam etti. Siyaset başkadır politik çıkar başkadır.

Misak- Milli'nin ne olduğunu bilmeyen güneyimizde 910 kilometre Suriye sınırımız var değil mi? Orası bir zamanlar Misak-ı Milli hudutlarıydı. Biz her fırsatta Rabiamızı dile getiriyoruz. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet diyoruz. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Bu yolu tıkamaya kapatmaya çalışanları da bir asır önce olduğu gibi milletimizle birlikte tarihe havale etmek boynumuzun borcudur. Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Trenimizi Sivasımıza vardıracağız. George hızlı trene biniyorsa benim Ahmed'im Mehmed'im Ayşe'm Fatma'm da binecektir. İnşallah 2023'te hedeflerimize ulaşarak ecdada layık bir millet olduğumuzu göstereceğiz.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ise Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

SİVAS KONGRESİ'NİN TEMSİLİ CANLANDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti. Erdoğan, kongrenin yapıldığı tarihi salondaki sıraya oturarak, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Oyunun ardından Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ile diğer oyuncuları kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.

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