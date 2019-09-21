Erdoğan'dan 'sigara yasağı' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı" diyen Erdoğan, "ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda deam ettirdik. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan şöyle devam etti: "Bizimle yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Biz mücadelemizi açık ve net yaptık. Bölgede DEAŞ yok noktasına geldi. Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca. Bunun PYD ve YPG'den bir farkı yok. Buna çadır bir terör örgütü diyebiliriz. Onunla bunu yapıyorlar. PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi içiçe."

"ABD'Lİ ASKERLERİN ÇEKİLMESİ GERÇEKLEŞMEDİ"

"Trump ile 10 gün önce telefonla görüşmüştük şimdi yüzyüze görüşeceğiz" diyen Erdoğan, "Sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Biz özellikle Suriye'nin kuzeyinde ki 422 km batıdan doğuya derinliğine ise Trump'ın ifadesiyle 20 mil. Bu civarda bir derinlik söz konusu. 20-30 kilometre derinlikte bölge terörden arındırılmalı. Buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"PATRIOT MASADAN KALKMIŞ DEĞİL"

Patriot alımı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Masadan kalkmış bir konu değil. Sayın Trump bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde biz S-400'leri nasıl aldıysak Partiot noktasında da şartlar itibariyle ortak üretim ve kredi gibi şartlar oluyorsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları halledersek F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. F-35'lerde biz müşteri değil üreticiyiz. Bir kısım parçaları bizde üretiliyor. Bunları yapan ülkeye bu uygulama adil değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, BMGK'de Rusya ve Çin'in İdlib tarasını vetosuyla ilgili, "Böyle bir ret bizim aramızdaki görüşmelerde sözkonusu değil. Ankara zirvesinde Putin ve Ruhani ile üçlü açıklama yaptık. Ortak açıklama tamamen ateşkese dayalıydı. Çin'in buna karşı açıklama yapacağını düşünüyorum. ABD ve koalisyonun da buna aykırı beyanda bulunacağını düşünmüyorum" dedi.

SİGARA YASAĞI

Sigara yasağı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: "Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz."

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