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Erdoğan'dan 'AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci' genelgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci'ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.

Erdoğan'dan 'AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci' genelgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci'ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 06:17
Erdoğan'dan 'AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB tarafı ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara hız verilmesi ve teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu'nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir." 

Genelgede, Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, AB ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde gerçekleştirileceği belirtildi. Genelgede 2015/18 sayılı genelgenin de yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan ab vize serbestisi diyaloğu süreci genelgesi
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