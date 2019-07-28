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Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı.

Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 01:28
Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

IKBY Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi.

Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti.

Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı. 

IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin öldürüldüğü saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere  6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının PKK tarafından verildiğini açıklamıştı.

Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat yaşamını yitirmiş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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