Engelsiz filmler festivali ankara’da!

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festlivali’nin Ankara durağında 48 erişilebilir film seyirciyle buluşacak. Programda bu yıl Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin, Uzun Lafın Kısası, Otizm Dostu Gösterim bölümlerinin yanı sıra bu sene eklenen Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Be In!, Bizim için, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? olmak üzere 10 tematik başlık yer alıyor.

Engelsiz Yarışma Ödülleri Sahiplerini Bulacak!

Festivalin bu yılki Engelsiz Yarışma bölümünde; Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons, Banu Sıvacı’nın Güvercin, Ali Vatansever’in Saf, Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci’nin Sibel ve Emre Yeksan’ın Yuva filmleri Engelsiz Yarışma Ödülleri için yarışmaya devam ediyor.

Sinema sektörünün değerli isimleri Natali Yeres, Yonca Ertürk ve Burak Göral ile seyirciler tarafından belirlenen Engelsiz Yarışma ödülleri 19 Ekim Cumartesi akşamı Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Festival Konuklarıyla Gösterimler Sonrası Söyleşiler

Programda yer alan gösterimler sonrası Festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp ve Genel KoordinatörüKıvanç Yalçıner’in moderatörlüğünde Festival konuklarıyla söyleşiler de gerçekleşecek.

Sanal Gerçeklik Deneyimi de Ankara’da!

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliği ile hazırlanan sanal gerçeklik programında bu yıl Kanada, Arjantin ve İngiltere’den 3 proje yer alıyor. Kalina Bertin’ın, bizi bipolaritenin istikrarsız fakat büyüleyici dünyasına davet eden Manik VR Manic VR; epilepsi nöbetleriyle mücadele eden sanatçı Jane Gauntlett’in kendi hikayesinden esinlendiği Kendimle Dans In My Shoes: Dancing with Myself ve tekerlekli sandalye kullanan genç bir kadının bedenini tanımasını anlatan 120 Cm: Kör Randevu 4 Feet: Blind Date adlı projeler sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla festival gösterim mekanlarının fuaye alanlarında saat 12:00 ile 20:00 arasında deneyimlenebilecek.

Otizm Dostu Gösterim Gerçekleşecek

Engelsiz Filmler Festivali’nin Ankara programında, otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân sağlayan “Otizm Dostu Gösterim”de Japon animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda’nın Küçük Kardeşim Mirai adlı filmi seyircilerle buluşacak. Film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Festival’de gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler de işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleşiyor. 19 Ekim tarihinde düzenlenecek olan festivalin Ödül Töreni’nde de işaret dili çevirisi ve sesli betimleme yapılacak.

Tüm Gösterim Ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.

Ankara’da gerçekleşecek söyleşilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

7. Engelsiz Filmler Festivali’nin bugüne kadarki bültenlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1JMVU9GUb2pYv-nj1LCSON9sWORJrYEpB

16- 20 Ekim Ankara Programı:

Goethe-Institut Ankara

16 Ekim Çarşamba 10.00 Küçük Kardeşim Mirai, 12.00 Kim Demiş, 14.15 Saf, 16.30 Yuva, 19.00 Badi

17 Ekim Perşembe 10.00 Corgi: Kraliyet Afacanları, 12.00 Bizim İçin, Bizsiz Asla!, 14.15 Merak Etme, Fazla Uzaklaşamaz, 16.30 Soğuk Savaş, 19.00 Sibel

18 Ekim Cuma 10.00 Uçan Halı ve Kayıp Elmas, 12.00 Yavru Seçimi, 14.15 Canavar, 16.30 Anons, 19.00 Güvercin

20 Ekim Pazar 12.00 Küçük Kardeşim Mirai, 14.15 Ayrıksı Otu, 16.30 Uzun Lafın Kısası, 19.00 Zihnimin Ötesindeki Dünya

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

16 Ekim Çarşamba 10.00 Corgi: Kraliyet Afacanları, 12.00 BE IN! Seçkisi, 14.15 Rehber Köpekler, 16.30 Sınır, 19.00 Anons

17 Ekim Perşembe 10.00 Uçan Halı ve Kayıp Elmas, 12.00 Otizm Dostu Gösterim - Küçük Kardeşim Mirai, 14.15 Uzun Lafın Kısası, 16.30 Güvercin, 19.00 Saf

18 Ekim Cuma 10.00 Küçük Kardeşim Mirai, 12.00 Zihnimin Ötesindeki Dünya, 14.15 Ayrıksı Otu, 16.30 Sibel, 19.00 Yuva

19 Ekim Cumartesi 12.00 Merak Etme, Fazla Uzaklaşamaz 14.15 Kim Demiş?, 16.30 Soğuk Savaş, 19.00 Yavru Seçimi

20 Ekim Pazar 12.00 Badi, 14.15 Bizim İçin, Bizsiz Asla, 16.30 Sınır, 19.00 Canavar

