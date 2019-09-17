“Engellilerin istihdam sorunu çözülmelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer Milli Eğitim Bakanlığına yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesinde, “Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen engeli çalışan sayısı ne kadardır? Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda engelli çalışan istihdam edilmesi amacıyla bulunan kadrolarda boş kadro sayısı ne kadardır? 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle engelli istihdam edilmesi yönünde çalışmalar yapılmakta mıdır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engelli personel istihdamına ilişkin yönetmeliğin ilk defa yayınlandığı tarih olan 1983 yılından bugüne taşra teşkilatında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında 24.824 personelin istihdamının sağlandığını, 2019 yılında ise 1.250 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk devamında, “Bakanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılan engelli personel istihdamı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde Bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının 93'ü oranında engelli personel kontenjanı belirlenmektedir. Devlet Personel Başkanlığının yılın ilk aylarında açıkladığı EKPSS takvime göre ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığının sitesine elektronik ortamda personel talebinde bulunulur. Ayrıca üst yazı ekinde de bu talebin Devlet Personel Başkanlığına iletilmesinin ardından ÖSYM tarafından yerleştirmeler yapılmaktadır” dedi.

Ülkemizde engellilerin farklı sorunlar yaşadığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Milli Eğitim Bakanlığında engelli öğretmenler atama umudu ile beklemektedir. Bakanlık, engelli öğretmenlere bir an önce kadro vermelidir. Kamuda Engelli çalıştırma oranının %3’ten %6’ya çıkarılması, özelde yüzde 4 olan oranın ise yüzde 5’e yükseltilmesi için Kanun Teklifi verdim. % 3 kuralı yerine daha fazla istihdamın sağlamasına engel bir durum yoktur. 10 binin üzerinde engelli üniversite mezunu, 100 bine yakın işsiz engelli iş beklemektedir. Anayasada güvence altına almasına rağmen, engellilerin sorunları onları mutlu kılacak biçimde ele alınmamaktadır. Kamu ve özel sektör, engelliler için başta istihdam olmak üzere daha çok olanak yaratmalıdır. Milli Eğitim Bakanı sorularımızı açıklıkla yanıtlamaktan kaçınmıştır. Çalışan öğretmen ve personel sayısı içinde, engellilerin sayısı çok sınırlı kaldığı için rakamları vermekten kaçınmışlardır. Bu yıl yapılan alım çok sınırlıdır. Atama bekleyen engelli öğretmenlerin bir an önce ataması yapılmalıdır” dedi.