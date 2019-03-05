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Engelli Maaşları Meclis Gündeminde!

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan engelli aylıklarının hane geliri nedeniyle kesilmesinin önüne geçecek Kanun Teklifi hazırladı.

Engelli Maaşları Meclis Gündeminde!

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan engelli aylıklarının hane geliri nedeniyle kesilmesinin önüne geçecek Kanun Teklifi hazırladı.

05 Mart 2019 Salı 11:41
Engelli Maaşları Meclis Gündeminde!

CHP’li Güzelmansur’un TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kanun Teklifi ile, 2022 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik öngörülüyor. Güzelmansur’un Kanun Teklifi yasalaştığında engelli maaşının bağlanmasında hane geliri yerine kişi geliri esas alınacak.

HANE GELİRİ DEĞİL KİŞİ GELİRİ ESAS ALINACAK

CHP’li Güzelmansur Kanun Teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verdi: “Engelli aylığının bağlanma amacı engelli vatandaşlarımızın yoksulluğa düşmesinin önlenmesidir. Ancak engelli aylığının bağlanması için yasanın öne sürdüğü bir şart olan ‘hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması’ kriteri ne sosyal devlet anlayışıyla ne de engelli aylığı bağlama amacı ile örtüşmektedir. Bu kriter nedeniyle binlerce engelli vatandaşımızın engelli aylığı kesilmektedir. Oysaki ülkemizde bir kişinin aylık asgari geçim maliyeti 2 bin liranın üzerindedir. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6.608 TL’ye yükselmiştir. Hal böyleyken, hane içinde kişi başına düşen geliri 674 TL olan engelli vatandaşlarımızın engelli aylığının kesilmesi ülkemiz şartlarına uygun düşmemektedir. Bu uygulama engelli vatandaşlarımızı diğer aile bireylerine muhtaç ve bağımlı hale getirmektedir. Bu nedenle engelli maaşı bağlama şartları arasında yer alan hane geliri yerine maaş bağlanacak kişi gelirinin esas alınması gerekmektedir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.03.2019 11:51
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engelli maaşları meclis gündeminde
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