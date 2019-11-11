nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 7 Ekim’de Antalya’da müjdesini verdiği ve bundan sonra her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanacak olan ‘Enerji Çalışanları Haftası’ başladı. Riskli ve uzmanlık isteyen bir alan olan enerjide, akaryakıt sektöründe 250 bin, elektrik üretim, dağıtım ve perakendede 80 bin, doğalgazda 10 bin, LPG’de 50 bin ve kamuda 80 bin olmak üzere 470 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Böylesine büyük bir kitleyi kapsayan ‘Enerji Çalışanları Haftası’ ile çalışanların emeklerinin ve başarılarının yanı sıra sanayiden turizme, hizmet sektöründen hane halkına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez olan enerji sektörünün önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Enerji çalışanlarına yönelik söz konusu haftanın düzenlemesinde geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlayan Enerji İletişim Grubu’nun (EİG) imzası bulunuyor. Başta medya mensuplarının ve tüm kamuoyunun doğru bilgiye ve kaynağa ulaşmasında, tüketicinin bilinçlendirilmesinde köprü görevi gören enerji sektöründeki iletişimciler tarafından oluşturulan EİG’in bir projesi olan ve yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren ‘Enerji Çalışanları Haftası’nın her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanması planlandı. Bu yıl kutlama tarihleri, 11-18 Kasım arası olarak belirlendi.

ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASINA ÖZEL VİDEO

470 bini aşkın sektör çalışanının özel haftası için Enerji İletişim Grubu da (EİG) sektör çalışanlarının yaptıkları işin değerini ortaya koyan bir video hazırladı. Enerjinin tüm sektörlerinde yer alan şirketlerin sosyal medya hesapları üzerinden #sensizolmaz ve #enerjinizicinvariz etiketleri ile paylaşılan videoda ‘sizin için çalışıyoruz’ teması işlendi.

ENERJİ İLETİŞİM GRUBU HAKKINDA: Enerji sektöründe iletişim ve eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörden iletişimle ilgili yöneticilerin katılımı ile 2018 yılında kurulan Enerji İletişim Grubu (EİG) tüzel kişiliğe sahip olmayan tamamen gönüllülük esasına dayalı bir işbirliği plaftormu. Enerji sektörünün itibarını tam paydaşları nezdinde olumlu yönde geliştirmeyi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve tüketicinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı, üyelerinin mesleki ve teknik yönden gelişimine destek olmayı hedefleyen EİG’in değerleri ‘gönüllülük, ortak akıl, fedakarlık ve şeffaflık’ olarak belirlendi. EİG bünyesinde sektör ve çalışanlara yönelik proje ve öneriler hazırlamak üzere oluşturulan çalışma grupları da bulunuyor.

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