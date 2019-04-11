En Kötü 5 Arkadaş Tipi! Dikkat Edin! Bu 5 Tipten Birisi Arkadaşınızsa Tehlike Var Demektir!

Arkadaş kültürümüzde her şeyin üstünde gelir. Arkadaşlarımız için yapmayacağımız şey yoktur. Arkadaşlarımız için kavgaya gireriz, karakolluk oluruz, ailemizle tartışırız ve daha birçok örnek. Peki bizler bunları yaparken hangi tipteki arkadaşlarımız için daha dikkatli olmalıyız? Hangi arkadaş tipi bizim için iyi değildir? Sizler için derledik!

Bencil arkadaşlar!

Kendinden başka kimseyle alakası olmayan insanlar. Bencil arkadaşlar. Nasıl arkadaşlık kurduğumuzu da tartışmak gerekir ama bu insanlardan uzak durmak sadece arkadaş olarak değil her anlamda faydamıza olacaktır. Bencil kişiler varsa yakınlarınızda kısa süre içinde uzaklaştırın. Bugün değilse bile yarın anlıyoruz yediğimiz bir kazıktan sonra. İnsanların bencil olup olmadığını anlamak çok da zor değil. Sadece kendisi hakkında konuşmayı seven, sizi dinliyor gibi yaparken bile aslında size vereceği cevabı düşünen insan tipidir. Pişmaniye yerken, sanki kendinden sonrakiler yemeyecekmiş gibi dökülen pişmaniye tanelerine aldırmayan kişidir. Gürültülü konuşur. Gürültülü yaşarlar. Dünyada bir tek onlar yaşıyor gibi yani. Uzak durun. Almayın, alana da mani olmayın!



Kıskanç arkadaşlar!

Bir sınavdan sağlam bir puan aldınız veya iyi bir işe girdiniz. Genellikle ailenizle ve arkadaşlarınızla bu mutluluğu paylaşırsınız. Kıskanç arkadaş tipi yapmacıktan gülümseyip aslında ne düşündüğünü size belli edecektir. Bu tür bireyler yalnızca başarıyı düşürmekle kalmaz, aynı zamanda başkasının daha iyi olduğunu vurgulayarak, küçümsemeye çalışırlar. İçten içe kıvranan kişiliği başardığınız şeyden nefreti gözlerinden okunacaktır. Kaybedin bu insanı veya daha doğru ifadeyle kazanın bu insansız olmayı. Kıskanç insanların kötülük potansiyeli yüksektir. Dikkat edin.



Dedikodu seven arkadaşlar!

Dedikodu yapmak yapan insana zevk veren bir şeydir. Dedikodunun sevilmesi ve yapılmasının en büyük nedeni budur aslında. İnsanlar keyif almak için muhabbet eder ve daha keyifli muhabbet için birilerinin dedikodularını yaparlar. Eğer etrafınızda dedikoduya meyilli birileri varsa uzak tutmanızda fayda var. Bu, onların spot ışığında olmalarını sağlayacaktır. Onunla olan ilişki son derece zehirlidir, çünkü aslında onlar kolayca ihanet edebilirler. Bugün başkalarının dedikodularını yapan birisi yarın sizin sırlarınızı dedikodu malzemesi olarak sağa sola taşıyacaktır. Uzaklaştırın onu. Kaba dille tabir etmek gerekirse defedin gitsin. Fayda vermeyeceği gibi huzur kaçırır bu tip arkadaş.

Sözünde durmayan arkadaşlar!

Haftalar öncesinden bir plan yaptınız. Belki bir hafta sonu tatili belki de bir mangal partisi. Elinizde içecekler eşleriniz çocuklarınız ve dostlarınız bir arada güzel zaman geçirip muhabbete doyacaksınız. Ama o da nesi! Bu toplantıya ev sahipliği yapacak arkadaşınız bir bahaneyle iptal ediyor bu organizasyonu! Türlü bahaneler uyduruyor. Ancak bu kadar insanın planlarının ve zamanının alt üst olması onun için mühim değil. Bir de üstüne üslük bahane uyduran bu arkadaşı akşam sinema çıkışında görürseniz ne yaparsınız? Bu arkadaşa güvenilmez. Kusura bakmayın ama bu arkadaşın doğası bu. Dikkatlice düşünmelisiniz, ondan uzak durmak daha iyi olabilir.



Karamsar arkadaşlar!

Gerçekçi olmakla karamsar olmak apayrı şeylerdir. Tüm dünyanın kendisine karşı çıkacağından tamamen emin olan bir arkadaş, bu yüzden cephaneliğinde her zaman çok fazla şikayet var. Acı ve zorluklar hepimizin hayatında büyük yer kaplayabilir. Ama her şeyden şikayet eden melankolik arkadaşlarınız varsa bazen en mutlu gününüzde bile depresif hissedebilirsiniz. Umutla bakabilen, umut aşılayabilen arkadaşlardır esas olan. Düşünün ki ağır olaylar yaşıyorsunuz. Umudunuzu kaybetmek üzeresiniz. Bu esnada karamsar arkadaşınızın yakınınızda olması daha ağır felaketlere neden olacaktır. Bu esnada size tokat atıp ayağa kaldıracak dostlarla olmalısınız. Olayı olduğundan daha kötü gösteren birilerine değil.

İyi insanlar biriktirebilmeniz dileğiyle!

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