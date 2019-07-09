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Emniyet ve TSK sınavlarına girebilmek için TBMM'ye Başvurdular!

TBMM başvuran bazı vatandaşlar, dövmenin toplumun genel ahlak ve sağlığa olumsuz etkisi nedeniyle yasaklanmasını isterken, dövme yaptıran bazı vatandaşlar da Emniyet ve TSK sınavlarına girebilmeleri için TBMM’den mağduriyetlerine çözüm bulmasını istedi.

Emniyet ve TSK sınavlarına girebilmek için TBMM'ye Başvurdular!

TBMM başvuran bazı vatandaşlar, dövmenin toplumun genel ahlak ve sağlığa olumsuz etkisi nedeniyle yasaklanmasını isterken, dövme yaptıran bazı vatandaşlar da Emniyet ve TSK sınavlarına girebilmeleri için TBMM’den mağduriyetlerine çözüm bulmasını istedi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:30
Emniyet ve TSK sınavlarına girebilmek için TBMM'ye Başvurdular!

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre S.B. adlı bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, kolundaki dövmeyi sildirmesine rağmen jandarma uzman çavuş, polis özel harekât ve bekçilik sınavlarından elendiğini belirterek, yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Komisyon, konuyu İçişleri Bakanlığı’na iletti. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan gelen yanıtta mevzuat düzenlemelerine atıf yapıldı ve talebin olumlu karşılanmasının sözkonusu olmayacağını bildirildi.

Manisa’dan M.K. adlı bir vatandaş ise, TBMM’ye başvurarak dövme yaptırılmasının yasaklanmasını istedi. Komisyon, M.K.’nın, “yasaklama” talebine karşı anayasanın, “temel hak ve hürriyetler” düzenlemesini işaret etti. Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirten TBMM başvuruyu işleme koymadı.
 
 

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Milliyet

Anahtar Kelimeler:
emniyet tsk sınavlarına girebilmek tbmm ye başvurdular
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