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Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında!

Kuruluşundan itibaren 174 yıldır tüm birimleriyle kendini Türk milletini korumaya adamış Emniyet Teşkilatı, 292 bin 208 güvenlik personeliyle dosta güven, düşmana korku salıyor.

Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında!

Kuruluşundan itibaren 174 yıldır tüm birimleriyle kendini Türk milletini korumaya adamış Emniyet Teşkilatı, 292 bin 208 güvenlik personeliyle dosta güven, düşmana korku salıyor.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:18
Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında!

Kuruluşundan itibaren 174 yıldır tüm birimleriyle kendini Türk milletini korumaya adamış Emniyet Teşkilatı, 292 bin 208 güvenlik personeliyle dosta güven, düşmana korku salıyor.

Polis Nizamnamesi ile 10 Nisan 1845’te temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, 292 bin 208 personeliyle kuruluşunun 174’üncü yılını kutluyor. Teşkilat, ülke genelinde 3 bin 479 emniyet müdürü, 688 emniyet amiri, 415 başkomiser, bin 95 komiser, 10 bin 834 komiser yardımcısı, 2 bin 949 kıdemli başpolis memuru, 2 bin 748 başpolis memuru, 242 bin 488 polis memuru, 11 bin 398 çarşı ve mahalle bekçisi ile 16 bin 114 diğer hizmetler sınıfı personeliyle 7 gün 24 saat görev yapıyor. 

ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Şehitlik özel defterini imzalayan Bakan Soylu, şunları ifade etti: “Bizleri, asla ödeyemeyeceğimiz büyük bir minnet ve şükran borcuyla baş başa bıraktınız. Kötülüğün ve suçun kendini sürekli geliştirdiği, mağduriyetlerin giderek daha fazla arttığı bu zaman diliminde, şefaatlerinize ve manevi korumanıza ulaşabilmek, en büyük arzumuzdur.  Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz. Sizin sadakatinize, 174 yaşındaki bu teşkilatın, o tertemiz üniformanızın hakkını verdiğinize, milletin emanetine sahip çıktığınıza, bir yaz gecesi bize ihanet edenlere karşı vatanı, milleti ve bayrağı savunduğunuza, hırsıza uğursuza karşı vatandaşın yanında olduğunuza şahidiz.” 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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