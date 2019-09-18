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Emniyet'ten 'yemekten zehirlenme' iddiaları hakkında açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarında, gözaltında bulunan şüphelilerin yedikleri yemekten zehirlendiklerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Emniyet'ten 'yemekten zehirlenme' iddiaları hakkında açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarında, gözaltında bulunan şüphelilerin yedikleri yemekten zehirlendiklerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 06:18
Emniyet'ten 'yemekten zehirlenme' iddiaları hakkında açıklama

Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada, gözaltında bulunan 7 şüphelinin akşam saatlerinde kumanyalarını yedikten sonra çeşitli şikayetlerle rahatsızlandıklarını söylemeleri üzerine, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tam teşekküllü hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede yapılan kan ve dışkı tahlillerinde herhangi bir zehirlenme belirtisinin olmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, kontrollerinin yapılması ve sağlık durumlarının iyi olduğunu gösterir raporların düzenlenmesini müteakip taburcu edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
emniyet ten yemekten zehirlenme iddiaları açıklama
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