Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLIN
7.0239
EURO
6.2683
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bütün dünya söylüyor
DGS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!
Son Dakika:Merkez Bankası faiz indirdi!
Çin'den kan donduran itiraf: Bin 588 Türk'ü öldürdük
Son Dakika: Diyarbakır Polis Merkezi'nde Patlama!

Emniyet'te Flaş Talimat! Görev Yerleri Değiştirildi...

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin görev yerleri değiştirildi. Emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 kişinin yerinin değiştiği belirtildi.

Emniyet'te Flaş Talimat! Görev Yerleri Değiştirildi...

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin görev yerleri değiştirildi. Emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 kişinin yerinin değiştiği belirtildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:33
Emniyet'te Flaş Talimat! Görev Yerleri Değiştirildi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin görev yerleri değiştirildi.

Gasp Büro Amirliği'nde görevli emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 personelin İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla görev yerleri değiştirildi.

Gasp Büro Amirliği'nden alınan personelin ilçe emniyet müdürlüklerine görevlendirildikleri öğrenildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
emniyet te flaş talimat görev yerleri değiştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 2 sığınmacı yakalandı
Yüzerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 2 sığınmacı yakalandı
Arabada bırakılan 3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi
Arabada bırakılan 3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi
Aleyna Tilki'nin 1 milyon TL'lik heykeli yapılacak
Aleyna Tilki'nin 1 milyon TL'lik heykeli yapılacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim