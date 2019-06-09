emniyet müdürü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yol kontrolü yapan ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan 09 JC 983 plakalı araçta narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 1985,5 gram Skunk maddesi ve 10 adet reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan Lyrica hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA