EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIYOR!

Tüm ülke tarafından sevilen başarılı oyuncu Demet AKBAĞ’ın eşi Zafer ÇİKA’nın bir trafik kazasında vefatının ardından emniyet kemeri takılmasının önemi bir kez daha anlaşıldı. Merhum Zafer ÇİKA eğer emniyet kemerini takmış olsaydı belki halen aramızdaydı ancak maalesef hayatını kaybetti ve sevenleri yasa boğuldu. Bu vesileyle biz de vatandaşlarımızın dikkatini tekrar bu konuya çekmek istiyoruz.

Emniyet kemeri neden hayat kurtarır ve neden bu kadar önemli?

Kaza anında yarattığı etkiler yapılan testlerle belirlenen emniyet kemeri kaza anında bizi nasıl korur:

Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak,

Kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek,

Çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak,

Çarpma/çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek,

Hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır.

Önemli www.trafik.gov.tr adresinde yayınlanan istatistiklere göre:

Üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini % 45 kamyonetlerde de % 60 oranında azalmaktadır.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların % 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6.3'tür.

İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise % 6'sını önlediği saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın şiddetini % 50 oranında azaltmaktadır.

TRL (İngiltere Ulaşım Araştırma Laboratuarı) analizleri, ön koltuk yolcularının tamamına yakınının emniyet kemeri takmasına karşılık, daha düşük oranda emniyet kemeri kullanan arka koltuk yolcularının yaralanma riskinin 2 kat, fırlatılma riskinin ise 7 kat daha fazla olduğu ortaya koymuştur. Emniyet kemeri takmamış arka koltuk yolcuları en çok kafa, yüz ve boyun zedelenmelerine maruz kalmaktadır. Arka koltuk yolcularının en büyük yaralanma nedeni fırlatılmadır.

Genel bir ifade ile belirtecek olursak emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerdeki ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre % 40 daha azdır.

Avustralya'nın bir eyaleti olan Viktorya'da emniyet kemeri kullanımı 1970 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Bundan 4 yıl sonra 1974 istatistiklerinde ölümlerde % 37'lik azalma, yaralanmalarda % 41'lik azalma ve omurilik zedelenmelerinde ise % 27'lik azalma meydana gelmiştir.

1995'te Amerika'da ise emniyet kemerleri 9.797, hava yastıkları 475, çocuk koruma sistemleri ise 279 kişinin hayatını kurtarmıştır. Kanada'da, 1989'dan bu yana emniyet kemerleri 2.400 kişinin hayatını, 55.000 kişinin yaralanmasını önlemiş, sosyal ve sağlık maliyetlerinde 3 milyon dolar tasarruf sağlamıştır. Yine aynı ülkede ise 1995 yılında ölümlü kazalarda, koruma sistemi kullanmayanların (Emniyet kemeri, araç çocuk koltuğu vs.) % 25'i aracın dışına fırlatılmıştır.

Birçoğumuz gideceğimiz yerin yakın olması, ‘iyi şoför’ olmamız, arabamızın sağlam olması, kemerin rahatsızlık vermesi gibi nedenlerle emniyet kemeri takmıyoruz. Yalnızca polis kontrol noktalarında hassasiyet gösteriyoruz. Ancak bunlar bizi yanıltan ve hayatımızı riske atan hatalardır.

Lütfen emniyet kemerinizi takınız!