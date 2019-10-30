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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: 21 ildeki DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: 21 ildeki DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı" dedi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:48
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: 21 ildeki DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a darbe üstüne darbe vuruluyor. Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası terör örgütünün hedefi haline gelen Türkiye'de bir çok ilde son dakika operasyonlar düzenlendi. Operasyonda onlarca kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki düzenlenen 26 operasyonda 100 kişi yakalandığını açıkladı.

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