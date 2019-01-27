Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kimdir?

25 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Celal Uzunkaya ile ilgili merak edilenleri derlediğimiz haberimizde Celal Uzunkaya kimdir sorusuna da cevap bulabilirsiniz.

Celal Uzunkaya 1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine doğduğu şehirde tamamladı.

1975 yılında Polis Koleji'ni kazanan Uzunkaya, Polis Koleji'nden birincilikle mezun oldu. Daha sonra Polis Akademisi'ne devam eden Uzunkaya, 1978 yılında Polis Akademisi'nden de birincilikle mezun oldu.

1978 yılında mezun olduktan sonra komiser yardımcısı olarak Trabzon ilinde ilk görevine başladı.

1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği,

1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü,

1991-1995 yılları arasında Bursa’da Güvenlik Şube Müdürlüğü,

1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü,

1997 yılında Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.

30 Haziran 2001’de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edip, APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken FETÖ terör örgütünce kendisine hazırlanan bir kumpas sonucunda (isimsiz imzasız ihbar mektubu yazılmak suretiyle başlatılan soruşturmaya dayandırılarak) 2010 yılı başında görevinden alındı, 3,5 yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürü ve 2016 -2018 yılları arasında Antalya Emniyet Müdürü görevini yürüttü.

Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunan Celal UZUNKAYA 02/04/2018 tarihinde atandığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Müşavirliği görevini ifa etmekte iken 25 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmıştır. İyi derecede Almanca bilmekte olup evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibidir.​

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