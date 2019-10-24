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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Tuncay Özkan' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı sosyal medyada kendisini tehdit ettiğini söylediği 'jitem.akrep' isimli hesabın yöneticisi M.B.'nin polis olmadığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Tuncay Özkan' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı sosyal medyada kendisini tehdit ettiğini söylediği 'jitem.akrep' isimli hesabın yöneticisi M.B.'nin polis olmadığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 06:55
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Tuncay Özkan' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Instagram hesabında kendisini tehdit eden kişinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Özkan, paylaşımında,  Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, "Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi?" ifadelerini kullanmıştı.

EGM: POLİS DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek, "Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Şahsın yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Özkan ise Twitter hesabından “Bundan sonrasını yargı halledecek. Sürecin takipçisi olacağız” diye yazdı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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