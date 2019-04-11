Emniyet Genel Müdürlüğü 7 Şehirde Alım Yapıyor! İşte Detaylar!

Emniyet Genel Müdürlüğü İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlanan ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

Aşçı Yardımcısı 2 adet Fethiye Polisevi Garson 8 adet Fethiye Polisevi Izgara Ustası 1 adet Fethiye Polisevi Oda Görevlisi 1 adet Fethiye Polisevi Bulaşıkçı 2 adet Fethiye Polisevi Beden İşçisi 4 adet Yozgat Emniyet Müdürlüğü Beden İşçisi 2 adet Yozgat Emniyet Müdürlüğü Temizlik Görevlisi 3 adet Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Temizlik Görevlisi 5 adet Konya Emniyet Müdürlüğü Temizlik Görevlisi 4 adet Kayseri Emniyet Müdürlüğü Temizlik Görevlisi 1 adet Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bulaşıkçı 1 adet Manisa Polisevi Garson 2 adet Manisa Polisevi

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu personeli alımlarının en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacağına yer verildi. İlkokul ve lise mezunu personel alımları için KPSS şartı aranmazken, lisans ve ön lisans mezunu kadrolara başvuru yapacaklarda 60 KPSS şartıistenmektedir.

KPSS puanı ile alım yapılan kadrolara puan üstünlüğüne göre aday çağrılacak. Lise ve ilkokul mezunu kadrolara ise kura ile alım yapılacak.

Türk vatandaşı olma,

18 yaşını doldurmuş olma,

Askerliğini yapmış veya muaf olma,

Kamu haklarından mahrum bulunmama,

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmama,

Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanma,

Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olma.

Şartlar kadrolara göre farklılıklar içerebilmektedir. İlanlara ulaşmak için İŞKUR resmi internet adresinden iş ilanları sekmesine geliniz. Burada yer alan kurum adı sekmesine “Emniyet” veya “Polisevi” yazarak arama butonuna tıklayınız. Karşınıza çıkan ilanlardan size uygun olana başvurabilirsiniz.

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