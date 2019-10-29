Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Eminönü’ndeki balık ekmek satan işyerleri boşaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracılara gönderilen yazılarda, anılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB’den yapılan açıklamada ise boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

Eminönü’ndeki balık ekmek satan işyerleri boşaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracılara gönderilen yazılarda, anılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB’den yapılan açıklamada ise boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

29 Ekim 2019 Salı 11:18
Eminönü’ndeki balık ekmek satan işyerleri boşaltılacak

Eminönü'nde balık ekmek satışı yapılan tekneler ile ilgili yeni bir karar alındığı ortaya çıktı. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim’de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre yazıda, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. İBB yazısında, anılan yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Yazıda, aksi bir durumda söz konusu yerlerin polis zoru ile boşaltılacağı bildirildi.

Kültürün parçası

İhtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, alınan karara ilişkin “Balık-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası… Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Evet zaman zaman bazı tatsız olaylar da oldu. Ancak, biz tekne sahipleri olarak buraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İBB’nin, bundan sonra burası ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmiyoruz” dedi.

İBB: O bölge boşaltılacak

Konu ile ilgili İBB kaynakları ise, şu açıklamayı yaptı:

“Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.”

Yıllık 900 bin tl kira ödüyor

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB’ye her yıl kasım ayında 900 bin TL’lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
eminönü ndeki balık ekmek satan işyerleri boşaltılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim