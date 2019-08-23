Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
281.922
DOLAR
5.7454
STERLIN
7.0583
EURO
6.3899
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlıktan açıklama: Saldırıya tanık olan çocuk ve ailesi gözetimimiz altında

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlıktan açıklama: Saldırıya tanık olan çocuk ve ailesi gözetimimiz altında

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:44
Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlıktan açıklama: Saldırıya tanık olan çocuk ve ailesi gözetimimiz altında

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kırıkkale’de 38 yaşındaki E.B’nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
emine bulut cinayetiyle ilgili bakanlıktan açıklama saldırıya tanık olan çocuk ailesi gözetimimiz altında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Nasıl Bir Vahşettir! Eşinin cesedini kıyma makinesiyle parçaladı
Bu Nasıl Bir Vahşettir! Eşinin cesedini kıyma makinesiyle parçaladı
KESK'ten 1 günlük grev kararı
KESK'ten 1 günlük grev kararı
Son bir yılın en düşük seviyesinde! Duyan bankaya koştu...
Son bir yılın en düşük seviyesinde! Duyan bankaya koştu...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim