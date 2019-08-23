Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlıktan açıklama: Saldırıya tanık olan çocuk ve ailesi gözetimimiz altında

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kırıkkale’de 38 yaşındaki E.B’nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.