Emin Evim Türkiye Geneli En Az Lise Mezunu 500 Personel Arıyor!

Türkiye'de gün düzenleme organizasyonu ile insanları ev ve araba sahibi yapan kuruluşlar arasında ilklerden olma özelliğini taşıyan Emin Evim Türkiye Geneli 500 personel alacağını açıkladı. Başvuru şartları ve alım yapılacak illere ait detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Tecrübeli ve Tecrübesiz adayların başvuru yapabileceği Emin Evim ilanları için mezuniyet şartları şöyle; Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Emin Evim Milli İstihdam Seferberliği'ne Destek kapsamında alacağı 500 personeli şu illerde görevlendirecek; Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul(Avr.), İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Batman, Osmaniye, Düzce, İstanbul(Asya)

İLANA BİNLERCE KİŞİ BAŞVURU YAPTI

500 kişinin alınacağı Emin Evim Personel Alım ilanına kısa süre içerisinde 5 binden fazla kişi başvuru yaptı.

İlana başvurular 21 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek.

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