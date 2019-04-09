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Emeklilere Müjde! İşte Detaylar!

Emeklilere bu yaz devletten aralıksız müjdeler gelecek. İkramiyeler, zamlar derken emekli vatandaşlarımızın yüzü bu yaz biraz da olsa gülecek. İşte detaylar!

Emeklilere Müjde! İşte Detaylar!

Emeklilere bu yaz devletten aralıksız müjdeler gelecek. İkramiyeler, zamlar derken emekli vatandaşlarımızın yüzü bu yaz biraz da olsa gülecek. İşte detaylar!

09 Nisan 2019 Salı 12:51
Emeklilere Müjde! İşte Detaylar!

Emeklilere bu yaz devletten aralıksız müjdeler gelecek. İkramiyeler, zamlar derken emekli vatandaşlarımızın yüzü bu yaz biraz da olsa gülecek. İşte detaylar!

Emekliler hayatları boyunca çalışıp didinip en sonunda dinlenmek için emekli oluyorlar. Bu süreçte maaşların az olması nedeniyle birçoğu oldukça zorlanıyor ve hak ettikleri standartlarda yaşayamıyorlar. Ancak bu yaz durum biraz da olsa farklılık gösterebilir. Ekonomik sorunlardan bunalan emeklilerimize hem çifte bayram hem de maaşlara zam müjdesi geliyor.

27-31 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı ikramiyelerini alacak olan emekli vatandaşlar Temmuz ayında ise zamlı maaşlarını alacaklar. Temmuz ayında alınacak maaşlara enflasyon farkının da eklenmesi ile maaşlarda hissedilir bir artış olması bekleniyor. Hemen ardından 5-9 Ağustos’ta ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Böylece yaz boyunca emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek gelişmeler olacak.

Tabii ki yeterli değil ve daha iyi şartların oluşturulması şart ancak bu yaz emeklilere az da olsa iyi gelecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.04.2019 13:05
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