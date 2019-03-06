Emekliler İçin İntibak Düzenlemesi Meclis Gündeminde!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilere uygulanan üç ayrı düzenleme ile maaşlar arasında çok önemli tutarlar oluştuğunu belirten Gürer, emekliler için intibak düzenlemesinin zaman geçmeden bir önce düzenlenmesi gerekmektedir dedi.

Mevcut emekli maaşı ile emeklinin zor geçim yaptığını, emekli ücretlerindeki değişkenliğin mağduriyetleri artırdığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, bu durumun emekliye “aç ve sefil ol” demekten başka bir anlama gelmediğini vurguladı. Gürer, Emeklilikte İntibak yasasıyla mağduriyet yaşayan emeklilerin sorunlarına mutlaka çözüm bulunması için düzenlemenin Cumhurbaşkanınca bir an önce yapılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde milyonlarca emeklinin, hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar nedeniyle sahipsizlik ve yoksulluğa itilmekte olduğunu belirtti.

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranının düşürülmesinin emekliye ciddi sorun yarattığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Emeklilerin Beklediği 2000 sonrası intibak düzenlenmesi ve uygulanması daha fazla ötelenmeden bir an önce gerçekleşmelidir. 2000 öncesi emekli maaşı, 2000 sonrası emekli maaşı arasındaki fark giderilmeli ve tüm emeklilere mutlu yaşam olanağını sağlayacak emekli maaşı verilmelidir. Büyük ülke, güçlü ekonomi emeklisine verdiği maaş ve ona sağladığı yaşam olanakları ile belli olur. Emeklisi aç olan bir ülkenin ekonomisi düzgün olur mu?” dedi.

Emeklilerin, Bankalardan kullandıkları kredileri ödeyemez duruma düştüğünü belirten CHP Milletvekili Gürer, “İntibak için düzenleme sağlamak amacıyla vermiş olduğumuz kanun teklifi TBMM’de bekliyor. AKP iktidarı sorunlu ve mağdur kesimi görmezden gelip yandaş ve rantçılara yönelik düzenlemelere öncelik veriyor. İşçi, çiftçi, Emekli, Engelli ve Esnaf için faydalı olacak çalışmalar yapmıyor. Sağlık Uygulama Tebliği (SUD) ile getirilen katkı paylarının kaldırılması için verdiğimiz kanun teklifi de mecliste bekliyor. AKP, emekliler için seçimden seçime verdiği sözleri de tutmamaktadır. Emekli maaşları yetersizdir. AKP iktidarlarında emekli sahipsizdir ve yokluğa itilmiştir. AKP iktidarı emeklilerin varlığını seçimde oy almak için değil sürekli anımsamalıdır. Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalıdır. Emekliler için sosyal donatı alanları sağlanmalı, onların yaşamını kolaylaştırıcı düzenlemeler artırılmalıdır” dedi.