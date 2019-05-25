Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Buna göre emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Ülkemizde 12 milyon emekli vatandaş büyük bir merakla emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini bekliyor. İşte tüm detaylar haberimizde.