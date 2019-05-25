Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR? SGK'dan aylık alan
- SSK, Bağ-Kur
- Emekli Sandığı emeklileri
- Ölüm aylığı alanlar
- Şehit yakını ve gaziler
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
- Geçici köy korucuları
- Şeref aylığı alanlar
- Şampiyon sporcular,
- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA