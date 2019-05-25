Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Buna göre emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Ülkemizde 12 milyon emekli vatandaş büyük bir merakla emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini bekliyor. İşte tüm detaylar haberimizde.

Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Buna göre emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Ülkemizde 12 milyon emekli vatandaş büyük bir merakla emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini bekliyor. İşte tüm detaylar haberimizde.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:24
Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR? SGK'dan aylık alan

  • SSK, Bağ-Kur
  • Emekli Sandığı emeklileri
  •  Ölüm aylığı alanlar
  •  Şehit yakını ve gaziler
  •  Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
  •  Geçici köy korucuları
  • Şeref aylığı alanlar
  •  Şampiyon sporcular,
  •  Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
  •  Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu görevlisi kabul etti: YSK'dan sandıklara imam başkan
Kamu görevlisi kabul etti: YSK'dan sandıklara imam başkan
Bakandan Müjdeli Haber: '8 bin bekçi daha alacağız'
Bakandan Müjdeli Haber: '8 bin bekçi daha alacağız'
Dersten kaçıp denize giren 2 liseliden acı haber!
Dersten kaçıp denize giren 2 liseliden acı haber!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim