Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alım ilanı

Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi, zootekni ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere meslek yüksek okullarının ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ve yapıyor olması tercih sebebidir),