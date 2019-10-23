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Ekrem İmamoğlu’ndan İBB’de yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir atama.Yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen İBB’nin yeni Genel Sanat Yönetmeni oldu.

Ekrem İmamoğlu’ndan İBB’de yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir atama.Yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen İBB’nin yeni Genel Sanat Yönetmeni oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:12
Ekrem İmamoğlu’ndan İBB’de yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi.

Dünyanın birçok ülkesinde oyunlar sahneleyen ve pek çok tiyatronun kurucusu olan Ergen aynı zamanda, Afife Jale, Time Out ve Peter Brook Empty Space ödüllerinin de sahibi.

MEHMET ERGEN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan ve 30 yılı aşkın zamandır sanat hayatına Londra’da devam eden Mehmet Ergen, Arcola Theatre, Grimeborn Opera Festival Battersea Arts Centre ve Southwark Playhouse tiyatrolarının kuruculuğunu, yapımcılığını ve genel sanat yönetmenliğini yaptı. Geçmiş yıllarda Afife Jale, Time Out ve Peter Brook Empty Space ödüllerini aldı.

BBC ve Royal Court Theatre’da jüri üyeliği ve metin danışmanlığı yapan Ergen, Türkiye’de çalışmaya başladığı yıllarda Akbank Sanat bünyesinde Yeni Kuşak Tiyatro’nun kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini, Nilüfer Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğini, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı oyun yazarlığı projesi Oyun Yaz’ın kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini üstlendi.

Talimhane Tiyatrosu’nun da kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini yapan Ergen’in Türkiye’de sahnelediği oyunlar arasında Zorlu PSM’de halen devam eden “Damdaki Kemancı”, “Gerçek” ve “Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi” de yer alıyor.

İzmit Şehir Tiyatrosu, Eskişehir Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi ödenekli kurumların dışında BKM, Kenter Tiyatrosu ve Akbank Sanat, Mehmet Ergen’in oyunlarının sahnelendiği tiyatrolardan bazıları.

Yurtdışında da birçok oyun sahneleyen Ergen’in oyunları, İngiltere’de New Wolsey Theatre, Quays Theatre, The Lowry, Marlowe Theatre, Grand Opera House, Alhambra Theatre, Oxford Playhouse, Liverpool Playhouse gibi prestijli sahnelerde gösterime girdi.

İrlanda’da Dublin Olympia Theatre ve Cork Opera House, Almanya’da Theater Un der Ruhr, Dortmund Theater, Hagen Theater, Ballroom Neusstrasse; İspanya’da International Alcala Theatre Festival de oyunlarının sahnelendiği tiyatrolar arasında yer alıyor. Ergen, bunların dışında İsveç, Belçika, Hollanda, İsrail ve Kanada’da da oyunlar sahneledi ve yapımcılık yaptı.

Yönetmenliğinin yanı sıra birçok çağdaş ve klasik oyunu dilimize çeviren Mehmet Ergen, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında birçok üniversitede eğitmenlik yaptı.

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