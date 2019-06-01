Ekrem İmamoğlu: Oğlunu dövdü olsun biraz

Bugün gerçekleşen Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) İmamoğlu'nun oğlu Semih da girdi.

Oğluna sınav öncesi ve sonrası destek veren İmamoğlu sarılırken, "İmamoğlu oğlunu dövdü" diyerek sosyal medyaya esprili bir dille gönderme yaptı.

#LGS2019 bitti, bütün çocukların yolları açık olsun; hepsi pırıl pırıl, hepsi ülkemizin geleceği. pic.twitter.com/Hij3F4mLBs — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 1 Haziran 2019

İmamoğlu'nun 28 Mayıs'ta Arnavutköy Ömerli mahallesinde esnaf ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir esnafla arasında geçen diyaloğun görüntüleri çok sayıda paylaşım almıştı.

Konuşma esnasında esnafın yanağına dokunması bazı basın organlarında 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' ifadeleriyle yer almış, bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları esprili paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

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