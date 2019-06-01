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Ekrem İmamoğlu: Oğlunu dövdü olsun biraz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu bir esnafın yanağına dokunması bazı basın organlarında 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' ifadeleriyle yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu: Oğlunu dövdü olsun biraz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu bir esnafın yanağına dokunması bazı basın organlarında 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' ifadeleriyle yer almıştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
Ekrem İmamoğlu: Oğlunu dövdü olsun biraz

Bugün gerçekleşen Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) İmamoğlu'nun oğlu Semih da girdi. 

Oğluna sınav öncesi ve sonrası destek veren İmamoğlu sarılırken, "İmamoğlu oğlunu dövdü" diyerek sosyal medyaya esprili bir dille gönderme yaptı. 

İmamoğlu'nun 28 Mayıs'ta Arnavutköy Ömerli mahallesinde esnaf ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir esnafla arasında geçen diyaloğun görüntüleri çok sayıda paylaşım almıştı. 

Konuşma esnasında esnafın yanağına dokunması bazı basın organlarında 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' ifadeleriyle yer almış, bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları esprili paylaşımlar yapmaya başlamıştı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ekrem imamoğlu oğlunu dövdü olsun biraz
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