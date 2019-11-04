Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştıkları başka bir araç sürücüsüne müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştıkları başka bir araç sürücüsüne müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:51
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü'nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.A'nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı.

Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi'nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu nun korumaları vatandaş tartışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim