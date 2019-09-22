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Ekrem İmamoğlu'ndan Torpil Açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de işe alınacaklarla CHP içindeki bir yazışma hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Benim nazarımda bir itibarı yok." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Torpil Açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de işe alınacaklarla CHP içindeki bir yazışma hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Benim nazarımda bir itibarı yok." dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 12:07
Ekrem İmamoğlu'ndan Torpil Açıklaması!

İBB Başkanı Ekrem İmamğlu, “Otomobilsiz Kent Günü” etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşün ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MEDYA A.Ş.'DE İŞE ALIMLAR

İmamoğlu Medya A.Ş.'de alınacak 13 kişi için 6 bine yakın başvuru olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Medya A.Ş.'ye kaç kişi alınacak. 6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz. Bu tabi İstanbul'da değil, tüm Türkiye'deki işsizliğin geldiği noktayı bize gösteriyor. İşe uygun insanları tercih etmeye çalışacak arkadaşlarımız. Tüm iştiraklerimizde liyakati ön planda tutuyoruz. 13 elaman için 6 bine yakın başvuru gerçekten üzücü.

TORPİL İDDİALARI

İmamoğlu İBB'de torpil iddalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi:

Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Benim nazarımda bir itibarı yok. Doğru da değil. Umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ve değerlendirme yapacaktır. Herkes referans yazabilir. Herhangi bir insan da yazabilir. Bunda bir sorun yok. Yanlış bir yazışmadır. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsan gerek.

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