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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İmamoğlu "İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İmamoğlu "İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 07:00
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve eğitim öğretim sezonunun başlangıç gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı, Eğitim öğretim sezonunun başlangıç günü toplu ulaşımın ücretsiz olması oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

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