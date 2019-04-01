Ekrem İmamoğlu kimdir?

Siyaset kariyeri çok eski olmayan İmamoğlu, 31 Mart için yürüttüğü seçim kampanyasında verdiği mesajlarla kısa sürede oy tabanını genişletti ve dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul'un yönetici koltuğuna oturmayı başardı.

İşte İmamoğlu'nun Trabzon'dan İstanbul'a olan yolculuğundaki dönüm noktaları:

Trabzon'dan İstanbul'a uzanan yolculuk

Ekrem İmamoğlu, 1970'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu.

Trabzon Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında ailesinin inşaat şirketlerinde çalıştı. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Muhafazakar bir aileden gelen İmamoğlu'nun babası, Anavatan Partisi'nin (ANAP) Trabzon il kurucuları arasında yer alıyor. Onun da siyasetle tanışması da bu partiyle oldu.

Siyasete CHP ile adım attı

Ancak üniversite yıllarında sosyal demokrat değerleri benimsediğini söyleyen İmamoğlu, aktif siyasete de 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) girdi.

Aynı yıl partiye kaydoldu, 2009 Yerel Seçimleri'nde 1991 yılından bu yana yaşadığı Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu.

2009'da CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na seçildi.

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı oldu. Yüzde 50,83 oyla Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası İmamoğlu, başkanlığı döneminde 'çehresini değiştirdiği' Beylikdüzü'nde birçok sivil toplum örgütünün de üyesi.

Trabzonspor sevdalısı

Hemen her Trabzonlu gibi futbol sevdalısı olan İmamoğlu, okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.

Trabzonspor Futbol Kulübü ve ilçe takımı Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

Bordo mavili takımın basketbol kulübünde kurucu ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. İmamoğlu ayrıca Trabzonspor'un tesislerinin yapımında katkılarda bulundu.

Seçim kampanyasında geniş kitlelere ulaştı

Muhafazakar aileden gelen İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programda Yasin Suresi'nin bir bölümünü okudu.

Bu davranışın İmamoğlu'nun seçim kampanyası döneminde geniş kitlelere ulaşmasında rol oynadığı belirtiliyor.