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Ekrem İmamoğlu: Hacıosman Korusu'nu 19 Mayıs'ta açacağım, şaşıracaksınız

Hacıosman Korusu'nu hizmete açacaklarını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyükdere Caddesi üzerinde, hemen Maslak’ı geçince yolun sağ tarafından 1 milyon 100 bin metrekare park var. 19 Mayıs'ta orayı size açacağım, şaşıracaksınız. 'Bu vardı da biz bunu niye kullanmadık' diyeceksiniz" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: Hacıosman Korusu'nu 19 Mayıs'ta açacağım, şaşıracaksınız

Hacıosman Korusu'nu hizmete açacaklarını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyükdere Caddesi üzerinde, hemen Maslak’ı geçince yolun sağ tarafından 1 milyon 100 bin metrekare park var. 19 Mayıs'ta orayı size açacağım, şaşıracaksınız. 'Bu vardı da biz bunu niye kullanmadık' diyeceksiniz" ifadesini kullandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:25
Ekrem İmamoğlu: Hacıosman Korusu'nu 19 Mayıs'ta açacağım, şaşıracaksınız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Brand Week İstanbul' etkinliğine katıldı. 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Yarın sizi bir törenimize davet etmek istiyorum. ‘Temel atmama’ törenine davet ediyorum sizi. Şaka değil, yarın bir temel atmama törenim var gerçekten" dedi ve şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde bizim önümüzde getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa’da, Eyüpsultan’ın devamında, ilçenin sınırlarında Haliç’in o güzel doğasını bütünleyen, 130 binlik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye yakın kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı bir kenara. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırtıyorum. Birçok projeye yaptık. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok, 1.5 milyar."

Hacıosman Korusu'nu hizmete açacaklarını belirten İmamoğlu, "Büyükdere Caddesi üzerinde, hemen Maslak’ı geçince yolun sağ tarafından 1 milyon 100 bin metrekare park var. 19 Mayıs'ta orayı size açacağım, şaşıracaksınız. 'Bu vardı da biz bunu niye kullanmadık' diyeceksiniz" ifadesini kullandı.

'Olumsuzlukların en büyük nedeni demokrasiden uzaklaşılması'

Türkiye ve İstanbul’un ekonomik anlamda sıkıntıları olduğunu dile getiren İmamoğlu, insanların işsiz, gençlerin umutsuz olduğunu söyledi.

Pek çok yetenekli insanın bu nedenlerle yurt dışına gittiğini hatırlatan İmamoğlu, "Bu olumsuzlukların en büyük nedeni demokrasiden uzaklaşılmasıdır. Bu sorunların çözümünün tek çaresi de yine demokrasidir. Çare cesur demokrasidedir. Dünyada her ülkenin demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaştığı geçici dönemler olmuştur. Biz de Türkiye olarak bu sıkıntılı dönemi kısa sürede atlatacağız" diye konuştu.

İmamoğu, İstanbul'a 'Yeni Bir Başlangıç'ın yeni nesil demokrasi, yeni nesil siyaset ve yeni nesil belediyecilik anlayışı ile hakim olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'özenti' yanıtı

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Cumhuriyete özenti kokan saçmalıklarla değil, icraatla layık olunur" sözlerini de isim vermeden yanıtladı:

"29 Ekim'i doya doya, hissederek yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir imrenti ya da bir özenti değildir. Onun altını çizeyim. Bayramı yaşamak milletine, güzel Cumhuriyet’ine değer vermek, varlığının teminatı olan o kuruluş değerlerine sahip çıkmasıdır, Atası’na sahip çıkmasıdır, geçmişine sahip çıkmasıdır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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