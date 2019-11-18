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Ekrem İmamoğlu: Evlilik yıl dönümümüz, eşimin ve oğlumun doğum günü 18 Kasım, master plan yapma konusunda yetenekliyim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayatımın en önemli imzasını bugün attım. 18 Kasım'da evlenmiştim. Ben koordine etmeyi ve bir araya getirmeyi severim. Bugün ayrıca eşimin doğum günü. Benden herhalde bu kadarını beklemiyordunuz; ama bugün oğlumun da doğum günü. Master plan yapma konusunda bayağı yetenekliyim" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Evlilik yıl dönümümüz, eşimin ve oğlumun doğum günü 18 Kasım, master plan yapma konusunda yetenekliyim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayatımın en önemli imzasını bugün attım. 18 Kasım'da evlenmiştim. Ben koordine etmeyi ve bir araya getirmeyi severim. Bugün ayrıca eşimin doğum günü. Benden herhalde bu kadarını beklemiyordunuz; ama bugün oğlumun da doğum günü. Master plan yapma konusunda bayağı yetenekliyim" dedi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:01
Ekrem İmamoğlu: Evlilik yıl dönümümüz, eşimin ve oğlumun doğum günü 18 Kasım, master plan yapma konusunda yetenekliyim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında bulunan 'İstanbul Turizm Platformu'nu tanıttı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 'İstanbul Senin Turizm Geleceğin' başlığıyla düzenlenen tanıtım toplantısı, İBB üst yönetimi ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

'Şehri sizleri de sürece katarak yöneteceğiz'

Turizm Platformu benzeri oluşumları farklı sektörler için de kurgulayacaklarını belirten İmamoğlu, "Göreceksiniz ileride, birçok hususta yine bir platform oluştuğunu, orada her kesimin kendini bulduğunu, nasıl İBB ile entegre çalışabileceği, hissedebileceği platformlar oluşturacağız. Bunlar bazen, sosyal, ticari ve toplumsal hedeflere dönük olacak. Çünkü biz, en baştan şunu söylemiştik: Ben İBB Başkanıyım, ama bu kenti sizinle bir arada ve birlikte yönetecek kadar da akıllıyım. Tek başına yönetmek, akıl işi değil biliyorsunuz. Sizleri sürece katarak, sizlerin deneyimleri, donanım ve birikimiyle beraber onları koordine ederek, yönetme konusundaki kararlılığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Özel yaşamıyla ilgili tesadüfleri paylaştı

“Bu platformu çok önemsiyorum” diyen İmamoğlu, toplantının düzenlendiği 18 Kasım gününe atıfta bulunarak, özel yaşamıyla ilgili ilginç tesadüfleri paylaştı.

İmamoğlu, “Çünkü hayatımın en önemli imzasını da bugün attım. 18 Kasım'da evlenmiştim. Çeyrek yüz yıla doğru gidiyor. 24'ncü yılında. Ben, koordine etmeyi ve bir araya getirmeyi de severim. Çünkü bugün ayrıca eşimin doğum günü. Benden herhalde bu kadarını beklemiyordunuz; ama bir de bugün oğlumun doğum günü. Hani, master plan yapma konusunda bayağı yetenekliyim. Buradan hepsi kutlu olsun kendi adıma” diye konuştu.

Toplumun, şehrin, mutlu ve huzurlu olması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

'Yüzü asık bir esnaftan kimse alış veriş yapmak istemez'

  • Bu enerji insanları kendisine çekebilir. Yüzü asık bir esnaftan kimse alışveriş yapmayı sevmez, ürünü ne kadar iyi olursa olsun. Dolayısıyla biz, yüzü gülen bir kent, dünyaya pozitif enerji veren, insanlara o güzel sıcaklığını, misafirperverliğini her zaman sunmakta cömert davranan bir kent olmaya kararlıyız. Bu turizmin en büyük lokomotifi olacaktır.
  • Turizm master planını hazırlamamız şart. Bu bir teknik bir tanım değil. Uygulamaya geçirildiğinde aslında çok stratejik, başarısı yüksek ve aynı zamanda herkesi içine katan, hatalarını kontrol eden düzelten düzenleyen muazzam bir planlamadan bahsediyoruz. Tabi bu tür planlar katılımcılıkla mükemmele varabilir. Deneyimler ile mükemmele varabilir. Yani, kapalı kapılar ardından, sadece akademik bakarak da olmaz. Dolayısıyla bu platformun temel yürüyüşü mutlak ve mutlak katılımcılığı en üst seviyede tutacak ve sizlerin içinde olduğu bir sistemle süreci tamamlayacağız.

'Katılımcı bir sistem koordine edeceğiz'

Turizmin katma değeri yüksek bir sektör olduğunun altını çizen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Hiçbir sektöre benzemez. Yani ara ürünü yok. Bu vatandaş üretiyor ve kendini dünyaya tanıtıyor. O bakımdan çok önemli. Bu noktada herkesin kendisine dikkat etmesi gereken de bir sektör. Şirketi, yatırımcısı, rehberi, çalışanı, şoförü taksicisi, minibüsçüsü aklınıza gelen her kurumun her kişinin kendisine dikkat etmesi gerek bir alan.
  • Tabiri caizse her birisi bir temsilci, her birisi bu ülke adına simge olarak önünde duran bir kişilik ya da kimlik. O bakımdan kampanyamız boyunca, bu sektöre verdiğimiz önemi belirtmek adına bazı şeyler söyledik. Her sektörün dertlerine kulak veren bir yönetim olacağız demiştik. Dolayısıyla, turizm sektöründeki herkes birine ulaşmak istiyor, biriyle beraber hareket etmek istiyorsa, İstanbul'da onun tek bir adresi var; o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz, katılımcı bir sistem koordine edeceğiz demiştik. Bir master plan yapacağız demiştik ve bunu ortak akılla yapacağımızı söylemiştik. Bu konuda en üst düzey seviyede moderatörlük görevini yerine getirecek Büyükşehir Belediyesi.

'Sürece stratejik bakacağız'

  • Elbette sürece stratejik bakacağız. Elbette global rekabeti doğru anlayacağız. Veriyle analizle karar alacağız. Hiçbir hamasi kararı bu sürecin içine dahil etmeyeceğiz. Sektörün içindeki herkesin sesine kulak vereceğiz. Bu ortak akılla uzun vadeli kararlar alacağız.
  • Yap-boza asla izin vermeyeceğiz. Hangi hususta olursa olsun. Bugün kentsel tasarımda şikayet ettiğimizi her konunun temel sebebi yap-boz, kişiye göre karar. Kim geldiyse, onun keyfine göre karar ya da kim geldiyse onun siyasi anlayışına göre karar. Bütün bunlar ülkenin ve şehrin stratejik süreçlerini sıkıntıya uğratan konulardır. Asla yap-boza izin vermeyeceğiz. Bu kararları uyguladığımız takdirde çok net; asla bu şehre ihanet edilmesine fırsat vermemiş olacağız.

İmamoğlu, İstanbul'un turistik açıdan değerlendirilecek birçok noktası olduğunu vurgulayarak bunlara Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki Mavlova Kemeri, Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti ve Haliç gibi alanları örnek gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğum GünüEvlilikYıl DönümüEkrem İmamoğluDilek İmamoğlu
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