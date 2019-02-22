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EGM ile Jandarma 35 Bin Personel Alımı Yapacak!

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı içerisinde toplamda 35 bin personel alımı yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıklarken, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere de 27 bin 180 jandarma personeli alınacağını belirtti.

EGM ile Jandarma 35 Bin Personel Alımı Yapacak!

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı içerisinde toplamda 35 bin personel alımı yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıklarken, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere de 27 bin 180 jandarma personeli alınacağını belirtti.

22 Şubat 2019 Cuma 08:35
EGM ile Jandarma 35 Bin Personel Alımı Yapacak!

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı içerisinde toplamda 35 bin personel alımı yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılı Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıklarken, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere de 27 bin 180 jandarma personeli alınacağını belirtti.

8 BİN BEKÇİ ALINACAK

Resmi Gazete'de 10 bin olarak kadro ihdası yapıldı hatta Bakan Soylu üzerine 500 kişilik bekçi kadrosu daha eklediklerini belirterek 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak 1. dönem bekçi alımında kadro aşımı yapıldığı için 2. dönem bekçi alımı 8 bine düştü. Mart ayının ilk haftasında yayınlanacak olan ilan ile 8 bin bekçi alımı yapılacak.

27 BİN 180 JANDARMA PERSONELİ ALINACAK

İçişleri bakanı Süleyman soylu son günlerde peş peşe personel alıı açıklamalarında bulunuyor. Bekçi alım açıklamasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na 2019 yılında 27 bin 180 personel alımı yapılacağını açıkladı. Jandarma alımı ile ilgili net bir tarih vermedi ancak önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların geleceğini düşünüyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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