EGM Bekçi Mezuniyet Şartını Açıkladı!

İçişleri Bakanı süleyman soylu dün 6 Mart 2019 Çarşamba günü 8 bin bekçi için ilana çıkılacağını belirtmişti. Bu açıklamanın hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyurunun detayında bekçi başvuruları için gereken mezuniyet şartı da açıklandı. İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda bekçi mezuniyet şartı en az lise mezunu olarak açıklandı.

Duyuru şöyle;

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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