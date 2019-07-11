EGM 10 Bin Polis Alımının Ne Zaman Yapılacağı Belli Oldu !

çişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında polis alımları hakkında detayları aktarmıştı. Bakan Soylu yaptığı açıklamalarında 15 bin polis alımı yaptıklarını ifade ederek 10 bin polis alımı daha yapacaklarını belirtti.

Bunun ardından binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında EGM polis alımı kapsamında adaylara şans verileceğini ve alım sayısının 10 bin olacağını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PÖH alımları hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. PÖH alımı açıklamasının detayları için TIKLAYIN.

POLİS ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında 10 bin polis alımının ne zaman yapılacağına da yer verdi. Bakan Soylu'nun açıklamalarına göre 10 bin polis alımı Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek. Konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptık.15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alacağız. Bu 10 bin alımı da bu yıl Eylül ayı içerisinde yapacağız"

GENEL ŞARTLAR

Polis alımı müjdesini alan adaylar genel şartların nasıl olacağını araştırmaya başladılar. 25. dönem POMEM polis alımında 24. dönem POMEM polis alımı şartlarının geçerli olması beklenmektedir. Bu bağlamda muhtemel genel şartlar şu şekilde olacaktır;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için KPSSlisans puanı P3 puan türünden 60 önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Süleyman Soylu , yaptığı açıklamada ön lisans KPSS 'nin 65 puana düşürülmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.)

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak

EGM 10 bin polis alımı hakkında bir gelişme olduğunda veya bir ilan yayımlandığında adayları haber sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden anlık olarak haberadar edeceğiz.

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