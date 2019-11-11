Egeli 509 ihracatçının başına yeşil pasaport kondu!

Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 1314 ihracatçı halen yeşil pasaport ile seyahat ayrıcalığına sahip. Yeşil pasaport ile ilgili yeni düzenlemeyle birlikte Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 509 firma yeşil pasaport alma hakkına kavuştu.

Türk ihracatçılarının yeşil pasaport sayesinde dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat etme özgürlüğüne kavuştuğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son kararla birlikte özellikle KOBİ niteliğindeki ihracatçı firmaların bu hakka sahip olduklarının altını çizdi.

İhracatçılara yeşil pasaport hakkının ilk kez 2017 yılında tanındığını hatırlatan Eskinazi, “O zamanda yeşil pasaport verme kriterlerinin ihracatçı birlikleri yönetim kurullarına seçilme kriterleriyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizmiştik. Özellikle tarım ürünleri ihraç eden birliklerimizde yönetim kurullarına seçilmek için gerekli ihracat tutarı 250 bin dolar. İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu’nda yer alabilecek konumdaki firmalarımızın yeşil pasaport sahibi olamamasını doğru bulmuyoruz. Yeşil Pasaport sahibi olabilme kriterlerinin özellikle tarım ürünleri ihraç eden firmalarımızda 250 bin dolar şeklinde düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türk ihracatçısının yeşil pasaport talebinin uzun yıllardır Türkiye gündeminde olduğuna dikkati çeken Eskinazi, bu talebe duyarsız kalmayıp ihracatçıların yeşil pasaport sahibi olmasına olanak tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, dönemin Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye Egeli ihracatçılar adına teşekkürlerini sundu.

İhracatın yüzde 75'i yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere

Türk ihracatçısı, 23 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazetede çıkan kararla yeşil pasaport hakkına kavuştu. İhracatçı firmalar ihracat tutarına göre 5’e kadar yeşil pasaport sahibi olabiliyor. Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler arasında Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi ülkeler bulunurken, Türkiye ihracatının yüzde 75’ini yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler gerçekleştiriyor.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliği içerisinde en fazla yeşil pasaport sahibi 271 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 224 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat şansına sahip.

2019 yılında 80. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı ise; 139 olarak kayıtlara geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 116 yeşil pasaport ile dördüncü sırada yer aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 114 ihracatçı yeşil pasaport ayrıcalığından yararlanırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği 96 yeşil pasaport sahibi ihracatçıyı bünyesinde bulunduruyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 94 iken, Ege Tekstil İhracatçıları Birliği’nde ise; 84 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat ediyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’ne üye 59 ihracatçı yeşil pasaport sahibi olurken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde ise; 44 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde 38 ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nde 35 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA