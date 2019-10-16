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Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest

İzmir'de öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest

İzmir'de öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:34
Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest

DHA'nın haberine göre olay pazartesi gece saatlerinde Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu önünde meydana geldi.

Aykut Y., girdiği kampüsün içinde bulunan KYK Yurdu'nun önüne gitti. Aykut Y. yurtta kalan öğrencileri, iddiaya göre cinsel organını göstererek taciz etti.

Öğrenciler durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Aykut Y.'yi gözaltına aldı.

Bornova Polis Merkezi'ne götürülen Aykut Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ege üniversitesi kampüsü girip kız öğrencileri taciz iddia edilen adam serbest
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