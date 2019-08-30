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Ege Denizi'nde korkutan deprem! O illerde hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem! O illerde hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 20:04
Ege Denizi'nde korkutan deprem! O illerde hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

(AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.

'DEPREMİN YERİ, SAMOS ADASI'NIN GÜNEYİ'

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir,  4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası'nın güneyinde Dilek Yarımadası'nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, "O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir" dedi.

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