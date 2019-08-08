Ege beşik gibi sallanıyor! Şimdi de 6,0

Deprem haberleri peş peşe geldi. Bugün Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bir deprem de Denizli'de oldu.

Denizli'de saat 14.19'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre deprem 6.5 büyüklüğünde...

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Saat 14.25'te merkezüssü Denizli Bozkurt olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.

Ege Denizi’nde merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen ve 14 saniye süren deprem, paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi Denizli'nin Çardak ilçesinde de 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 18 kilometre altında meydana gelen deprem korkuya yol açtı.

Deprem, İzmir ve Manisa’da paniğe yol açarken, AFAD İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın veya yıkımın oluşmadığı belirtildi.

Deprem İzmir ve çevre bölgelerde hissedildi. Geçtiğimiz hafta da İzmir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

18.47 kilometre derinliğindeki deprem başta İzmir geneli olmak üzere Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

KANDİLLİ 4,9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

3,0 BUYUKLUĞUNDE ARTÇI

Bu depremin ardından bölgede 3,0 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 11.47'de, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çileme Mahallesi yakınlarında olan depremin derinliği 1,93 kilometre olarak ölçüldü.

PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, 4,8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Seferihisar Belediye binasında, sarsıntıyla birlikte personel ve vatandaşların, dışarıya çıkmak için koşarak merdivenlerden indikleri görüldü.





CAN VE MAL KAYBI YOK

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen, Aydın, İzmir ve Manisa ile ilçelerinde hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Kuşadası Körfezi'nin kuzeybatı ucunda meydana geldiğini belirterek, "Bu fayın adı, 'Tuzla fayı. Bornova- Menderes- Doğanbey'e gidiyor, oradan denize ulaşıyor. 1992 yılında 6 büyüklüğünde deprem üretmişti. Bugün bu fayın denizdeki bir parçası kırıldı. Bu bir ana şoktu, artçılarını bekliyoruz. Yerin 18 kilometre derininde sığ bir deprem" diye konuştu.

Bu arada, Kuşadası Belediyesi'nde sarsıntıyla birlikte yaşanan panik de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin hızla dışarı çıktığı, bazılarının da telefonla yakınlarını aradıkları görüldü.

DENİZLİ DE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi Denizli'nin Çardak ilçesinde 14.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta da İzmir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

PROF.DR. BARIŞ: DEPREMDEN KORKARAK TATİLLERİNİ YARIDA KESMESİNLER

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Bu depremden korkarak vatandaşlarımızın tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Muhtemelen bundan daha küçük 1 ay sonra veya 1, 5 ay sonra artçı depremler olacak ve bunlar için de endişe etmemek gerekir" dedi.



Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Bu depremin ardından ‘Daha büyük bir deprem olur mu?’ sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Prof. Dr. Barış, "İzmir Türkiye'nin tehlikeli deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alıyor. Ege bölgesi açılma rejimi dediğimiz teknik bir rejim var. Sık sık depremler üretiyor. Batıda 5,1- 4,8 yani orta büyüklüğündeki depremlerin normalde hasar yapmaması lazım. Bu depremin de binalarda hasar yapacağını zannetmiyorum. Batı ekonomik olarak, eğitim seviyesi olarak bu depremlere alışık ve depreme dayanıklı bina ve bilinç anlamında daha üst düzeyde. Ben binalarda çok fazla hasar beklemiyorum. Köy evlerinde hiçbir mühendislik görmemiş yapılarda muhtemelen küçük ve orta hasarlı olabilir diye düşünüyorum. Bunun da can kaybına yol açmaması gerekir bu büyüklükteki bir depremin orta büyüklükteki bir deprem insanın aklına bunun öncü bir deprem mi olduğunu getiriyor ?' Bu depremden sonra daha büyük bir deprem aynı bölgede olabilir mi?' sorusu akıllara geliyor. Ege’de daha önce olmuş büyük depremlere baktığımızda öncüsü yok. Orta büyüklükte deprem olduktan sonra daha büyük bir deprem olmuyor" dedi.





'TATİLLERİNİ YARIDA KESMESİNLER'

Depremden korkan vatandaşlara tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye eden Prof. Dr. Barış, şöyle konuştu:

"Buna bakarak ve binalardaki hasar durumuna bakarak eğer binada hasar yapısal problem yoksa ben şahsen orada olsaydım dönmezdim. Bu depremde Türkiye'nin bir deprem gerçeğinin göstergesi. Buna bakarak bu depremden korkarak tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Ama Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu için konuştuğumuz konu yine depremler. Oradaki vatandaşların nereye giderlerse gitsinler yaz tatili veya aile ziyaretine deprem sırasında doğru davranış şekillerini öğrenmeleri lazım. Depremden önce almaları gereken ve deprem sırasında almaları gereken önlemleri öğrenmeleri lazım. O zaman depremden korkmaya gerek yok. Çünkü yapı stoku o bölgeler için o kadar kötü değil. Deprem olduğunda başımızı koruyacak vücudumuzu koruyacak çök-kapan-tutun hareketiyle vücut küçültüp, savrulacak düşecek eşyalardan korunmamız lazım. Mobilyaların sabitlenmiş olması lazım. Binalardan hızlıca kaçmamamız lazım. Asansöre binmemek, balkonlardan atlamamak, merdivenlere gitmemek lazım. Bunun gibi basit davranışlarını yaparlarsa yaşamlarını normal şekilde sürdürürler. Bu depremin arkasından muhtemelen bundan daha küçük 1 ay,1,5 ay artçı depremler olacak bunlar için de endişe etmemek gerekir."