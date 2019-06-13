Efsane Futbolcusu Hayatını Kaybetti!

Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Fenerbahçe ile 2 İstanbul ligi ve 5 lig şampiyonluğu yaşayan efsane isim 1968 Balkan Kupası olmak üzere sayısız kupa kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şeref Has hayatını kaybetti. Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giyen Şeref Has 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şeref Has geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin ameliyatın ardından Şeref Has'ı evinde ziyaret etmiş, Ali Koç da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Şeref Has kimdir?

Şeref Has 27 Eylül 1936'da Yeniköy, İstanbul'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Fenerbahçe futbol takımında en çok forma giymiş beş oyuncudan biridir.

Futbolculuk kariyerine Beylerbeyi'nde lisansiye olmak suretiyle ilk adımını atmış ve müteakiben ise önce Beyoğluspor, ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başlamıştır. Birçok kez Fenerbahçe ve Millî takım kaptanlığını üstlenmiştir.

Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Şeref Has, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın da kardeşidir. Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştır.

Şeref Has'ın Fenerbahçe kariyeri

27 Eylül 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şeref Has, profesyonel futbol kariyerine Beyoğluspor ve Fenerbahçe ile adım attı. 1955 yılından 1969 yılına kadar Fenerbahçe formasını terleten Şeref Has, sarı lacivertli kulüp tarihinde en çok forma giyen 5 isimden biri olma ünvanını elde etti. Fenerbahçe'nin efsane ismi sarı lacivertli formayla 320 maçta 79 gol attı.



Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Şeref Has, 41 kez Türkiye A Milli Takım formasını terletti. Ay-yıldızlı formayla 1 golü bulunan Şeref Has, 1 Temmuz 1969 tarihinde futbol kariyerini Fenerbahçe formasıyla noktaladı. Şeref Has, Fenerbahçe'de 5 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın kardeşidir. Futbolu bıraktan sonra 1973-76 yılları arasında Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörlük görevini yapmıştır.

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