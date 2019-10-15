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Edison Ödülleri’nin Jürisinde Bir Türk Var!

Amerika’da Edison Universe tarafından dünyadaki en yenilikçi ürün, hizmet ve iş liderlerine verilen “Edison Ödülleri 2020” jürisinde bir Türk var. Endüstriyel Tasarımcı Mete Mordağ bu prestijli ödül jürisinde tek Türk olarak yer alacak. Bu başarının ardında 12 yıllık bir endüstriyel tasarım macerası yatıyor. 25’i aşkın ülkede kullanıcıları ile buluşan 100’ün üzerinde ürün tasarlayan, 6 farklı sektörde ödüllere sahip Mordağ’ın, 2018 yılında Edison Altın Ödülü’ne sahip olan görme engeliler için akıllı baston WeWALK’un endüstriyel tasarımının altında da imzası bulunuyor.

Edison Ödülleri’nin Jürisinde Bir Türk Var!

Amerika’da Edison Universe tarafından dünyadaki en yenilikçi ürün, hizmet ve iş liderlerine verilen “Edison Ödülleri 2020” jürisinde bir Türk var. Endüstriyel Tasarımcı Mete Mordağ bu prestijli ödül jürisinde tek Türk olarak yer alacak. Bu başarının ardında 12 yıllık bir endüstriyel tasarım macerası yatıyor. 25’i aşkın ülkede kullanıcıları ile buluşan 100’ün üzerinde ürün tasarlayan, 6 farklı sektörde ödüllere sahip Mordağ’ın, 2018 yılında Edison Altın Ödülü’ne sahip olan görme engeliler için akıllı baston WeWALK’un endüstriyel tasarımının altında da imzası bulunuyor.

15 Ekim 2019 Salı 09:56
Edison Ödülleri’nin Jürisinde Bir Türk Var!

2007 yılından bu yana teknoloji ürünleri, ev gereçleri, mutfak eşyaları, aksesuar, mobilya, dalış ekipmanları, mimari donatılar, yapı sektörü gibi çok farklı sektörlerden markalar için kalıcı tasarımlar üzerinde çalışan Endüstriyel Tasarımcı Mete Mordağ, dünyadaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Edison Ödülleri’nde jüri koltuğunda oturacak. 150 kişilik jüri içinde tek Türk olarak oy kullanacak. Bu başarının ardında 12 yıllık yoğun bir tasarım kariyeri yatıyor. Çok farklı sektörlerden onlarca marka için ürettiği 25’i aşkın patent ve 100’lerce tasarımın arasında Mordağ’ın “Bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım” dediği akıllı baston WeWALK’un endüstriyel tasarımının altında da imzası bulunuyor. YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, 2018 yılında Edison Altın Ödülü’nü kazanmıştı.

Başarıya Giden Yol: “Sebat ve Rasyonellik”

Endüstriyel tasarımın, sadece estetik, butik veya moda ürünler sunan bir uzmanlık alanı olmadığını belirten Mete Mordağ, tasarımın etrafımızdaki problemlere akılcı çözümler üretme sanatı olduğunu belirtiyor. Başarısının ardındaki sırrı şu şekilde açıklıyor:“Bana kılavuzluk eden iki önemli değer var. İlki sebat. Birçok iş dalında olduğu gibi yaratıcı sanatlarda başarının yolu da iyiye ulaşana kadar sabırla tekrar, tekrar denemekten geçiyor. Bu anlamda ‘ilhamı beklemek’ durumunun bir bahaneden ibaret olduğunu düşünüyorum. Yaratma süreci edilgen değil son derece aktif bir süreç. İkincisi de rasyonalizm. Tasarım sürecinde aldığım her kararın açık ve rasyonel bir nedeni olması çok önemli. Bu anlamda işimi rasyonel sanat olarak adlandırmayı çok yerinde buluyorum. İyi bir tasarıma baktığınızda, üzerindeki her detayın net sebeplerini görebilirsiniz. Ürüne eklenen veya ondan silinen çizgiler onu daha ergonomik, daha hafif, daha pratik veya daha anlaşılır yapabilmek adına olmuştur. Her tasarım projesinde de önünüze çıkan soruları geometri, fizik ve malzeme üzerinden çözmeye çalışıyorsunuz. Cevaplarınız doğru ise sonucun görsel açıdan taşıdığı o şaşırtıcı güzellik de tasarımınızın en güzel süsü oluyor. Bu sebeple bir objenin iyi veya kötü görünmekten ziyade doğru veya yanlış göründüğüne inanırım.” diyor.

İnovasyonda En İyiler Seçiliyor

1987 yılından bu yana verilen Edison Ödülleri, inovasyondaki inandırıcılığı sembolize ediyor. Edison Ödülleri, yeni ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama, insan merkezli tasarım ve inovasyon konularında mükemmelliği onurlandırmak için tasarlanmış uluslararası bir yarışma. Kazananlar, Kavram, Değer, Yayılım ve Etki kriterlerine göre ürün, hizmet, mükemmellik ve liderlikte ‘oyunu değiştiren’ler arasından seçiliyor. 2020 yılında düzenlenecek olan Edison Ödülleri için değerlendirmeler 15 Aralık’a kadar sürecek.

Mordag Design “Rasyonel Sanat Stüdyosu” hakkında:

2007’de tasarımcı Mete Mordağ tarafından kurulan Mordag Design Studio, müşterilerine konsept tasarımdan üretime dek endüstriyel tasarım alanında 360 derece destek vermektedir. Teknoloji ürünleri, ev gereçleri, mutfak eşyaları, aksesuar, mobilya, sualtı dalış ekipmanları, kentsel donatılar, yapı ürünlerini içeren oldukça geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren markalarla inovatif, kalıcı ürünler üzerine çalışmaktadır. Sunduğu hizmetin yenilikçi bakış açısı ve mühendislik alt yapısı sayesinde bugüne kadar müşterilerine 25’in üstünde patentli ürün ve fikir kazandırmıştır. Bu geniş ağın içerisinde altı farklı sektörde ödüllere sahip Mordag Design Studio’nun kaleminden çıkan 100’ü aşkın ürün 25’i aşkın ülkede kullanıcıları ile buluşmaktadır.

www.mordagdesign.com

Mete Mordağ hakkında:

İstanbul doğumlu Mete Mordağ, 1996’da Alman Lisesi, 2001’de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Yaratıcı sanatlara olan tutkusunu ve pozitif bilimlere olan yatkınlığını birleştirme isteği onu endüstriyel tasarım dünyasına yönlendirdi. Sydney New South Wales Üniversitesi’nde Endüstriyel Tasarım yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 2005’te İstanbul’a döndü. Geniş bir sektör yelpazesi için güzelliğin ve mantığın ortak bir dilde konuştuğu kalıcı ürünler tasarlayan Mordağ, tasarıma yaklaşımını şöyle özetliyor: “Evren estetikteki büyük uzmanlığını kanıtlamıştır, çünkü yaradılışa olan mantıksal yaklaşımı kusursuzdur. Ortaya koyduğu “istisnasız güzelliğin” ardındaki her bir kıvrımın, bağlantının, ölçünün çok net sebepleri vardır. Müziğin, rengin, formun, her birinin doğruya ve güzele yönlendiren bir matematiği vardır. Tasarım kendi özgün alanında bu matematiği öğrenmek ve bunu icra etmekle yükümlüdür. Bu anlamda o, rasyonel sanat olarak tanımladığı bu yaklaşım üzerinden “istisnasız güzelliği” hedeflemektedir.”

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Son Güncelleme: 15.10.2019 10:00
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edison ödülleri nin jürisinde türk var
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