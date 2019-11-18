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Edirne'de kahvehanede oturanlara rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

Edirne'de kahvehanenin önünde oturanlara bir grup tarafından rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.

Edirne'de kahvehanede oturanlara rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

Edirne'de kahvehanenin önünde oturanlara bir grup tarafından rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 06:52
Edirne'de kahvehanede oturanlara rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde bir kahvehanenin önünde oturan gruba otomobille gelen 4 şüpheli tarafından tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince ateş açan gruptaki E.D, C,D, B.B. ve H.T. gözaltına alındı.

Çöpköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin kahvehanede oturan kişilerin üzerine gelişi güzel ateş açtığını belirtti.

Silah seslerini duyması üzerine hemen olay yerine geldiğini anlatan Arslan, "Oğlum kahvehaneyi işletiyordu. Ben de silah seslerini duyar duymaz koştum oraya. Çevrede yaralılar vardı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik. Şüpheliler araçla kaçmıştı. Yaralılar hafif. Topluma ait bir yer, araçtan indikleri gibi şahıs ayrımı yapmadan pompalıyla ateş etmişler." diye konuştu.

Mahalle sakinleri, olayın dün gece Sultanşah köyündeki düğün çıkışı iki genç arasındaki kavgayla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2019 12:44
Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıKahvehaneEdirneTürkiye
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