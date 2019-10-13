eczacılık fakültesine girişe başarı sırası şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, eczacılık fakülteleri için başarı sırası şartı getirdiklerini, en düşük başarı sırasının 100 bin olarak belirlendiğini açıkladı. Türk Eczacılar Birliği, “Bu çalışmayı olumlu bir adım olarak gördüğümüzü ve kendilerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ettiğimizi belirtmek isteriz” açıklaması yaptı.

Türk Eczacılar Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın basına yansıyan açıklamalarıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eczacılık fakültelerine girişte başarı sırası şartı getirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Saraç, ilgili açıklamasında “Öğrenci merkezli bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımın, girdi esaslı iyileştirmenin yükseköğretimin kalitesine olumlu etkileri olacağı düşüncesiyle, başarı sırası şartını genişlettik ve eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını 100 bin olarak belirledik” demiştir. Öncelikle Türk Eczacıları Birliği olarak yıllardan beri talep ettiğimiz başarı sırası şartının konunun muhataplarında karşılık bulmasını ve resmileşmesini olumlu bir adım olarak gördüğümüzü ve kendilerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ettiğimizi belirtmek isteriz”

BİRLİĞİN TALEPLERİ

Öte yandan Türk Eczacıları Birliği ve Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak defaatle üzerinde durduğumuz taleplerini sıraladı;

“Devlet yahut vakıf fark etmeksizin yeni eczacılık fakülteleri açılmamalıdır. Kontenjanlar acilen azaltılmalıdır. Öğretim elemanı eksik, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış olan eczacılık fakülteleri kapatılmalıdır. Eczacılık fakültesi kontenjanları belirlenirken sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. 100.000 olarak belirlenen başarı sırası şartı 60.000’e çekilmelidir. Yurt dışından alınan diplomaların denklik şartı yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir. Son olarak; bugün YÖK’ün aldığı başarı sırası şartı olumlu bir adımdır, fakat eczacılık eğitimi ve istihdamı açısından baktığımızda sorunun kaynağını tam anlamıyla ortadan kaldırmamaktadır. Türk Eczacıları Birliği olarak; YÖK’ün attığı bu olumlu adımların devamının geleceğine, Türkiye’de eczacılık eğitimi ve istihdamı sorunlarının tüm paydaşlarla birlikte ortadan kaldırılacağına inanıyoruz” (BSHA)