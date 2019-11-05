E-Tebligatlar PTT Güvencesinde Saklanacak!

Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), inovatif atılımları, yenilikçi vizyonu ve stratejileriyle geleceği şekillendiriyor ve standartları belirliyor. PTT tarafından üretilen, işletilen ve korunan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) sayesinde, tebligatlar hem hızlı hem de güvenli bir şekilde alıcısına ulaşıyor. Sistem üzerinde yapılan çalışma sonucunda artık müşteriler ek arşiv alanına da sahip olabilecek. Elektronik tebligatlarının UETS sisteminde saklanmasını isteyen müşteriler ek arşiv alanı satın alarak gönderilerini saklama imkanına sahip olacak. Bunun için hesap sahipleri, PTT tarafından satışa sunulan ek arşiv alanı hizmetini satın alabilecek.

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS ile yapılıyor, tebligat gönderici ve alıcı adresleri de söz konusu sistem üzerinden veriliyor. Kullanıcı hesaplarının ücretsiz olarak verildiği uygulamada, kullanıcılara 100 MB alan da ücretsiz olarak sağlanıyor ve kapasite sınırı olmaksızın kullanıcılar geriye dönük 6 aya kadar olan elektronik tebligat gönderilerine erişebiliyor.

Aynı yönetmelik kapsamında 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren 6’ncı ayını doldurup 100 MB depolama alanı sınırını aşan kullanıcıların Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde tutulan tebligatları, en eski tarihli tebligattan başlayarak silinecek. Elektronik tebligatların sistemden silinmiş olsa dahi bu tebligatlara ait delil kayıtları 30 sene boyunca Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde saklanmaya devam edecek.

Kredi Kartı ile (Online olarak) satın alma işlemi hakkında tüm detayları içeren kullanım kılavuzu tüm UETS alıcılarına duyuru olarak iletildi. Kullanıcılar UETS hesaplarına giriş yaparak duyurular bölümünden söz konusu kılavuza erişebiliyor. Kılavuza ayrıca www.etebligat.gov.tr adresinde de ulaşılabiliyor.

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