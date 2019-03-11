E-Devlet doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır? (İnternetten doğalgaz aboneliği)

E-Devlet ile doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını ayrıntılarıyla haberimizde bulabilirsiniz. Kurumun talebine göre 7 aşamada tamamlanan internetten doğal gaz aboneliği 2019 yılının sonuna kadar yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen proje e-devlet şifresiyle işlemleri tamamlamayı mümkün kılıyor. Peki, E-Devlet ile doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır? İşte, İnternetten doğal gaz aboneliği başvuru detayları...

E-Devlet ile doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır?

İnternet üzerinden 7 aşamada tamamlanabilen doğalgaz başvurusu, doğal gaz bağlantısı bulunan ve aktif abonelik bulunmayan bir konut için geçerli olmaktadır. Bu işlem şu aşamaların tamamlanmasıyla sonuçlanmaktadır;

Başvuru sayfasına girdikten sonra sağ üst köşede yer alan yeni başvuru butonuna tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin.

1-Bilgilendirme ve Onay

2-Sorgulama Yöntemi (Tesisat numarası, sayaç numarası ve adres ile sorgulanabilmektedir.)

3-Abonelik Yeri Sorgulama

4-Başvuru Formu

5-Ön İzleme

6-Sözleşme Onayı

7-İşlem Sonucu

Başvuru esnasında; abonelik başvurusunda bulunacağınız konutta kiracıysanız kira kontratınızı, mal sahibiyseniz tapu senedinizi tek dosya halinde yüklemeniz gerekecektir. Başvuru işlemine başlamadan önce JPG, PNG formatında ve dosyanın boyutu en fazla 0,85 MB olacak şekilde ilgili belgeyi hazırlayınız.