Düşük KPSS ve KPSS'siz Alım Yapan Kurumlar!

Kamuya ve Özele yeni alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Kasım ayı içinde yayımlanan ilanlara göre binlerce memur personel alımı yapılacak. İşte İlanlar. Kasım ayı içerisinde yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre, Bir çok üniversite, Bakanlık, Askerli Kurumlar, Özel şirketler, Bankalar, Kurumlar veya kamu kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere binlerce alım yapacaklarını ilan ettiler. Alım yapılacak pozisyonlar ise, Güvenlik Görevlisi, Uzman Yardımcısı, Memur, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sağlık Personeli, Ar-Ge Personeli, Hakim ve Savcı Adayı, İcra Memuru gibi pozisyonlarda alım yapılacak.

HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR MEMUR ALACAK?

Kasım ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında Farklı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Bu yönde, Orman Muhafaza memuru, Orman mühendisi, Aday konsolosluk ve İhtisas memuru, Uzman yardımcısı, Müfettiş yardımcısı, Aday meslek memurluğu, İç denetçi, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Hakim ve Savcı adaylığı, Hemşire, Sağlık teknikeri, sağlık personeli, Uzman erbaş, Ziraat mühendisi, Kooperatif görevlisi, sözleşmeli er, Çeşitli mühendislik kadrolarında alımlar ve sürekli işçi pozisyonlarında işçi alımları yapılıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kamuya memur personel alımları için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ve genel olarak bazı nitelikler talep edilmekte olup sırası ile sizlerle paylaşıyoruz. Genel olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak,

Memur kadroları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığına hak kazanmamş olmak,

Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Alımlar en az lise mezunları için geçerli olup alım kadrolarında, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar için alım yapılacak

KPSS EN AZ 60 PUAN İLE ALIMLAR:

Kamu kurumları veya kamu kuruluşları memur personel alımı için adayları değerlendirmek amacı ile 2018 veya 2019 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60, 70 veya 80 puan alınmış olması gereklidir.

KPSS ŞARTI OLMADAN ALIMLAR:

Kasım ayı içerisinde yayımlanan ilanlara bakıldığında KPSS şartı olmadan kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. Alım sayısının bir çoğunu tamamlayan Adalet bakanlığı adaylardan KPSS şartı aranmayacak.

Ayrıca Adalet Bakanlığı dışında alım yapacak kurumlar adaylardan KPSS şartı aramıyor. Sözleşmeli personel alımları için adaylardan kpss şartı aranmayacak.

YDS ŞARTI:

Bazı kamu kurumları ise adaylardan Yabancı Dil Sınavı şartı arıyor. Mütercim alımları ve Bilişim Personeli alımları için adayların süresi geçmemiş ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından İngilizce ve diğer dillerden puan sahibi olmaları gereklidir.

ADAYLARDAN ARANAN DİĞER ŞARTLAR NEDİR?

Kasım ayı içerisinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya binlerce memur personel alımı yapılacağı ve adayların başvuru yapabilmesi için aranan tüm niteliklere haiz olmaları gereklidir. Bu yönde adayların yukarıdaki nitelikler dışında aşağıda yer ala ve 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

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