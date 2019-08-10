düşük bütçeyle oturma izni veren ülkeler

Bazı ülkelerde çok yüksek meblağlar vermeden vatandaşlık ve oturma izni almak mümkün. İşte Destinationon.com tarafından hazırlanan o liste...

Kanada

Süper onay için hızlı giriş programından yararlanabilirsiniz. Eğitim seviyeniz ve deneyime sahipseniz, farklı dilleri konuşmanıza bağlı olarak da geçiminizi sağlayabilirsiniz. Çevrimiçi bir sınavla göç edebileceğiniz Kanada'da aileniz varsa ya da eğitim aldıysanız bir adım öndesiniz.

Meksika

Meksika'da hala güvenli olan yerler var sadece bunlar değil, temiz plajlar, dağ manzarası, sevimli tarihi kasabalar ve lüks kentsel lezzetlerle dolu.

FMM vizesiyle işlem yapabilirsiniz. Vizeniz altı ay içinde sona erdiğinde, tekrar yenileyebilirsiniz. Sınır yok. Maalesef, bir FMM vizesiyle çalışamazsınız, ancak iş olanağı sağlayan geçici ikamet vizesine geçebilirsiniz.

Avusturya

Avusturya, ülkenin yüzde 62'sini kaplayan karla kaplı Alpler şeklinde bolca dağ eğlencesi sunan muhteşem küçük bir ülkedir. Konumu, diğer birçok Avrupa ülkesinin de araştırılması için idealdir.

Yaşam maliyetinin oldukça yüksektir. Bununla birlikte, ülke 10 farklı ikamet izni sunmaktadır, bu yüzden bunu karşılayabilecek nitelikte olmanız muhtemeldir. Amerika Birleşik Devletleri veya bir Avrupa Birliği ülkesinde ikamet etmediğiniz sürece, Avusturya'daki ikamet başvurunuzu ülkenizden yapmanız gerekecektir. Bu durumda, oturma iznine başvurmadan önce altı aya kadar Avusturya'da ikamet eden bir D vizesi almaya hak kazanırsınız.

Belçika

Belçika için daimi ikamet vizesi verilecek bir işe ihtiyacınız olacak, ancak evden de başvurabilirsiniz. İşi bir kez karara bağladıktan sonra, ikamet iznine hak kazanabilmek için sadece iki hafta beklemeniz gerekir. Bu, sonsuza kadar kalmak için bir teklif olmasa da çalışmaya devam ettiğiniz sürece, kalmaya doğru ilerlersiniz.

Ekvador

Ekvador, dağ zirveleri, volkanlar, plajlar ve adalar şeklinde neredeyse eşsiz doğal güzelliğe sahiptir. Ekvador'da yaşamanın maliyeti çok düşüktür ve Amerikan doları kullanılır.

Ekvator'da daimi ikamet izni almanın en kolay yolu emekli vizesi olarak adlandırılıyor. Emekliler için tasarlanmasına rağmen, aslında bir yaş sınırı yoktur. Ne kadar uzun olursa olsun, kalış süreniz boyunca ayda 800 $ alacağınızı kanıtlamanız yeterlidir. Bu para miktarı üzerinde rahat yaşamayı düşünmek akıl almaz bir şey.

Nikaragua

Nikaragua, Ekvador’a benzer bir emeklilik programı sunuyor, sadece ayda 600 dolarlık bir gelir göstermeniz gerekiyor. Program, en az 45 yaşında insanlar içindir, ancak temel gelirden daha fazlasına sahipseniz, bu gereksinim genellikle feragat edilir.



Kalifiye olmak için gerçekten emekli olmanız gerekmez. Nikaragua hükümeti, çalıştığı işlerde çok fazla esnekliğe sahip...

Belize





Meksika ile Guatemala arasında yer alan Belize, sekiz farklı kültürden daha azını temsil eden bir nüfusa sahip küçük bir ülkedir. Aynı zamanda çok düşük bir yaşam maliyeti olan İngilizce konuşulan bir ülkedir.

Belize'ye gitmek oldukça kolaydır. 30 günlük bir ziyaretçi vizesine girebilir ve 50 hafta boyunca orada yaşayana kadar her ay yenilenmeye devam edebilirsiniz. Bu noktada, 1000 dolarlık bir ücret ve birkaç bürokratik engel söz konusu olabilir.



Belize'de bir avukatla çalışmak isteyebilirsiniz. Bazı bölgeler, ülkeyi her altı ayda bir iki haftalığına terk etmenizi gerektirir. Ve eğer daimi ikamet süresini beklerken çalışmanız gerekiyorsa, çalışma iznini güvence altına almak için bazı yardımları kullanabilirsiniz.

Kosta Rika

Kosta Rika'da yaşam maliyeti çok yüksek değil. Çiftlerin rahatça yaşamak için ayda yaklaşık 2.500 dolar gerekir. Emekli olmak istiyorsanız, Kosta Rika'nın, aylık 1000 dolarlık gelir elde edebileceğiniz bir emeklilik programı vardır. Daimi ikametgahı elde etmek için bir işe ihtiyacınız olacaktır, ancak İngilizce öğretmek veya turistleri eğlendirmek gibi özellikleriniz varsa, hayaliniz mümkün olabilir.

Paraguay

Ülke, Amerika Birleşik Devletleri’nden daha yüksek bir okuma-yazma oranına sahiptir. Dost canlısı insanlar, geniş manzara manzaraları ve düşük yaşam maliyeti ile güzel bir yer.



Paraguaylı bir bankaya, aylık asgari ücretin yaklaşık 35 katı olan bir miktar para yatırmanız istenecektir. Yaklaşık 4,500-5.500 USD'ye çıkıyor. Paraguay'da süresiz olarak yaşamak için gereken her şey budur ve üç yıl sonra vatandaşlığa başvurabilirsiniz.

Panama

Dünyanın en iyi kahveleri burada yetiştiriliyor. Güvenli ve iyi düşünülmüş olarak kabul edilen ve aynı zamanda emeklileri oldukça çekici kılan bir ülke.



Panama’nın emekli vizesi aylık 1000 dolarlık bir gelir gerektiriyor. Emekli olmayacak kadar yaşlı değilseniz, bir Panamanian bankasında 5000 dolarlık bir depozitonuz sizi kalıcı ikamete götürür. Panama, Amerika, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturya'nın birkaçı olan 50 ülkeden birinden selamlaşırsanız, bir Dost Ülkeler vizesi almaya hak kazanırsınız. Ancak, sonunda bir vatandaş olmak için bir işe ihtiyacın olacak.

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