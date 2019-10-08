Dünyanın en zor mesleklerinden biri: Rüzgar türbini teknisyenliği

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için temiz enerji kaynaklarına yönelimin arttığı son yıllarda, meslek gruplarına duyulan ilgi de değişim gösteriyor. Son yıllardaki ekonomik hacmi ve çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkan rüzgar enerjisi, kendi meslek dallarında da dikkatleri üzerine çekiyor. Rüzgar türbini teknisyenliğinin gelecek yıllarda giderek daha fazla tercih edileceğini vurgulayan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, artan rüzgar enerjisi yatırımları nedeniyle sektörün önünün oldukça açık olduğunu belirtiyor.

Geleceğin Enerjisi Onlara Emanet

Yapılan araştırmalara göre 2050 yılına kadar dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji arzının büyük çoğunluğunu karşılayacak olan rüzgar enerjisinin kurulumu ve bakımı profesyonel çözümler gerektiriyor. Rüzgar türbinlerini kuran, denetleyen, bakımını yapan, çalıştıran ve onaran rüzgar türbini teknisyenleri, türbinin beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilecek herhangi bir sorunu problem yaşanmadan teşhis edip çözebiliyor. Yapılan işin zorluğu ve öneminden dolayı teknisyenlerin gerekli eğitim ve teknolojik bilgiye de son derece hakim olmaları gerektiğini belirten Ali Aydın, “Geleceğin enerjisinin üretiminde önemli paya sahip teknisyenlerin birçok görevi bulunuyor. Kulelerin dışını denetlemek, ekipmanı incelemek, sorunlarını gidermek veya onarmak için kulelere tırmanmak, test ve analiz için türbin verilerinin toplanması, rutin bakımların yapılması, elektrikli bileşenlerin, mekanik ve hidrolik sistemlerin test edilmesi, yıpranmış veya arızalı bileşenlerin değiştirilmesi gibi kritik fonksiyonlarda teknisyenlerin payı çok büyük.” ifadelerinde bulunuyor.

100 Metre Yüksekte 20 Kilodan Fazla Ağırlıkla Çalışıyorlar

Türbin sorunlarını gidermek veya onarmak için kulelere tırmanan rüzgar türbini teknisyenleri çalışmalarının çoğunu, hassas elektronik aletlerin yerleştirildiği ve rüzgar türbini kulesinin üstündeki 3 kısımdan biri olan, nacelle adı verilen motor bölümünde gerçekleştiriyorlar. Teknisyenlerin, 20 kilonun üzerinde teknik ekipman ağırlığı ile yerden metrelerce yükseklikte bulunan ve kompakt bir şekilde tasarlanan kapalı motor bölümünde çalıştığına dikkat çeken Ali Aydın, “Teknisyenlerimiz, rüzgar hızını ve yönünü ölçen aletleri değiştirmek veya büyük vinçlerle çalışmak zorunda kalabilecekleri zamanlarda da motor bölümünün üst kısımlarında çalışıyor. İş sağlığı ve güvenliğinin çok üst düzeyde olduğu bu çalışma ortamında, teknisyenlerimiz son teknoloji koruma kalkanları ile operasyonlarını gerçekleştiriyor.” açıklamalarında bulunuyor.

Teknisyenler Yurtdışında Eğitime Gönderiliyor

Zorlu çalışma ortamında, önemli becerilere sahip olmanın gerektiği rüzgar türbini teknisyenliğinde, dikkat edilen bir diğer önemli konu ise mesleki eğitim yeterliliği. Ülke Enerji olarak çalışan eğitimine büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Ali Aydın, bu bakımdan Ülke Enerji teknik ekibine dönük stratejilerini şöyle özetliyor: “Müşterilerimizin tamamı iş güvenliği ve enerji üretim sürekliliğine doğal olarak büyük hassasiyet göstermekte. Dolayısıyla eğitimlerimiz teknik yetkinliklere odaklandığı kadar çalışılan projenin katma değerini de gözetecek şekilde tasarlanıyor. Bu eğitimlerin büyük çoğunluğunu yurt dışındaki kaynaklardan temin ediyoruz. Teknisyen arkadaşlarımız bizzat Avrupa’daki uygulama sahalarında tamamladıkları dönemin ardından sertifikalarına kavuşuyor ve ülkemizdeki santrallerde görev almaya başlıyor. Biz de firma olarak sürekli eğitimlerle uygulamaların tutarlılığını yönetiyoruz. Ancak diğer perspektifte operasyonel verimlilik ile çalışanlarımızın güvenliğini de bir arada değerlendirince, teknolojinin getirdikleri bize büyük bir alan kazandırıyor. Örneğin türbin incelemelerini daha hızlı ve detaylı yapabilmek için bünyemizde bulunan insansız hava araçları ya da onarımlar için yatırım yaptığımız yüksekte çalışma platformları hep bu amaca hizmet ediyor. Bu teknolojiler bize iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük avantaj getirirken çalışanlarımıza da yeni ve benzersiz yetkinlikler sağlıyor. Yani bugün bilinçli firmalar için işe katma değer sağlarken aynı zamanda çalışanlarına verdiği değeri maksimize etmek de artık mümkün. Ülke Enerji olarak işimizin uçtan uca kalitesinden ve amaca ulaşmasından sorumluyuz. İnanıyoruz ki memnun müşteriye giden yol, mutlu bir teknik ekibin varlığından geçiyor.”